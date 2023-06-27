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Лукашенко ответил на обвинения в воровстве донбасских детей
Лукашенко ответил на обвинения в воровстве донбасских детей - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко ответил на обвинения в воровстве донбасских детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:17
2023-06-27T20:17
2023-06-27T20:32
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донбасс
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александр лукашенко
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием. "С детьми, слушайте, надо быть безумными", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Он отметил, что продвижением идеи "о воровстве детей" и необходимостью привлечь президента Белоруссии за это к ответственности занимается выехавшая за пределы республики оппозиция. "Меня уже в (Международный) уголовный суд за это (хотят привлечь). Это мерзавцы дальше некуда. Они хватаются за что попало", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что организацией оздоровления и реабилитации детей из Донбасса в Белоруссии занимается общественный деятель Алексей Талай. "Он туда-сюда ездит, этих детишек тащит. Ко мне десять раз обращался. Я вышел на (президента России Владимира) Путина, говорю: давай мы часть союзного бюджета потратим на этих детишек. Вот так и начали их привозить. Оздоровили - они уехали. Уезжать не хотят", - сказал глава белорусского государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, донбасс, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Донбасс, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко ответил на обвинения в воровстве донбасских детей
Лукашенко: обвинения в адрес Москвы и Минска в воровстве донбасских детей — это безумие