https://ria.ru/20230627/dannye-1880767126.html
Sitronics Group расширяет возможности предоставления данных АИС и ДЗЗ
Sitronics Group расширяет возможности предоставления данных АИС и ДЗЗ - РИА Новости, 27.06.2023
Sitronics Group расширяет возможности предоставления данных АИС и ДЗЗ
Sitronics Group начала получать дополнительные АИС-данные, которые будут использоваться для развития работы сервиса автоматической идентификации судов -... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:15
2023-06-27T18:15
2023-06-27T18:15
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880766945_0:0:994:559_1920x0_80_0_0_5239797058fe3b9945b798c9a6b88b40.jpg
МОСКВА, 27 июн - Sitronics Group. Sitronics Group начала получать дополнительные АИС-данные, которые будут использоваться для развития работы сервиса автоматической идентификации судов - предоставления их с большей точностью и частотой, а также данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с разрешением 2,5 метра, которые планируется применять в дальнейшем для решения целого ряда важных социальных задач.Sitronics Group разрабатывает сервисы, основанные на результатах обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли. Тестирование получаемых данных ДЗЗ с разрешением 2,5 метра позволит отработать технологии и расширит возможности для дальнейшего развития сервисов с целью решения задач в таких важных сферах, как инфраструктурное развитие территорий, энергетика, экология, лесное хозяйство, агропромышленный комплекс, мониторинг чрезвычайных ситуаций.В целях безопасности судоходства и сохранения биоразнообразия Sitronics Group предоставляет информацию о местоположении судов рыбопромыслового флота с использованием данных береговой и спутниковой автоматической идентификационной системы (АИС) компании. В соответствии с подписанным контрактом в Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) передаются сведения о времени, местоположении, курсе и скорости российских судов, осуществляющих деятельность во всех акваториях Мирового океана, российских и иностранных судов — во внутренних морских водах и на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне России."Мы расширяем объем получаемых данных и предоставляем их с помощью создаваемых сервисов - платформ сбора и визуализации. В направлении развития отечественной системы автоматической идентификации судов предоставляем больший спектр позиций по каждому судну, они более точные и чаще обновляются. Такая актуальная информация позволяет контролировать судоходство в пределах охраняемых объектов и идентифицировать суда, причастные к загрязнениям водной поверхности, планировать судоходство, в том числе в операциях по спасению судов, терпящих бедствие, бороться с нелегальным промыслом", - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для "умного города", безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880766945_96:31:800:559_1920x0_80_0_0_eff61fcd0b9d706919a228c785a82572.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 27 июн - Sitronics Group. Sitronics Group начала получать дополнительные АИС-данные, которые будут использоваться для развития работы сервиса автоматической идентификации судов - предоставления их с большей точностью и частотой, а также данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с разрешением 2,5 метра, которые планируется применять в дальнейшем для решения целого ряда важных социальных задач.
Sitronics Group разрабатывает сервисы, основанные на результатах обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли. Тестирование получаемых данных ДЗЗ с разрешением 2,5 метра позволит отработать технологии и расширит возможности для дальнейшего развития сервисов с целью решения задач в таких важных сферах, как инфраструктурное развитие территорий, энергетика, экология, лесное хозяйство, агропромышленный комплекс, мониторинг чрезвычайных ситуаций.
В целях безопасности судоходства и сохранения биоразнообразия Sitronics Group предоставляет информацию о местоположении судов рыбопромыслового флота с использованием данных береговой и спутниковой автоматической идентификационной системы (АИС) компании. В соответствии с подписанным контрактом в Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) передаются сведения о времени, местоположении, курсе и скорости российских судов, осуществляющих деятельность во всех акваториях Мирового океана, российских и иностранных судов — во внутренних морских водах и на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне России.
"Мы расширяем объем получаемых данных и предоставляем их с помощью создаваемых сервисов - платформ сбора и визуализации. В направлении развития отечественной системы автоматической идентификации судов предоставляем больший спектр позиций по каждому судну, они более точные и чаще обновляются. Такая актуальная информация позволяет контролировать судоходство в пределах охраняемых объектов и идентифицировать суда, причастные к загрязнениям водной поверхности, планировать судоходство, в том числе в операциях по спасению судов, терпящих бедствие, бороться с нелегальным промыслом", - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.
Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для "умного города", безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.