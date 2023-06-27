https://ria.ru/20230627/dannye-1880767126.html

Sitronics Group расширяет возможности предоставления данных АИС и ДЗЗ

Sitronics Group расширяет возможности предоставления данных АИС и ДЗЗ - РИА Новости, 27.06.2023

Sitronics Group расширяет возможности предоставления данных АИС и ДЗЗ

Sitronics Group начала получать дополнительные АИС-данные, которые будут использоваться для развития работы сервиса автоматической идентификации судов -... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:15

2023-06-27T18:15

2023-06-27T18:15

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 июн - Sitronics Group. Sitronics Group начала получать дополнительные АИС-данные, которые будут использоваться для развития работы сервиса автоматической идентификации судов - предоставления их с большей точностью и частотой, а также данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с разрешением 2,5 метра, которые планируется применять в дальнейшем для решения целого ряда важных социальных задач.Sitronics Group разрабатывает сервисы, основанные на результатах обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли. Тестирование получаемых данных ДЗЗ с разрешением 2,5 метра позволит отработать технологии и расширит возможности для дальнейшего развития сервисов с целью решения задач в таких важных сферах, как инфраструктурное развитие территорий, энергетика, экология, лесное хозяйство, агропромышленный комплекс, мониторинг чрезвычайных ситуаций.В целях безопасности судоходства и сохранения биоразнообразия Sitronics Group предоставляет информацию о местоположении судов рыбопромыслового флота с использованием данных береговой и спутниковой автоматической идентификационной системы (АИС) компании. В соответствии с подписанным контрактом в Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) передаются сведения о времени, местоположении, курсе и скорости российских судов, осуществляющих деятельность во всех акваториях Мирового океана, российских и иностранных судов — во внутренних морских водах и на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне России."Мы расширяем объем получаемых данных и предоставляем их с помощью создаваемых сервисов - платформ сбора и визуализации. В направлении развития отечественной системы автоматической идентификации судов предоставляем больший спектр позиций по каждому судну, они более точные и чаще обновляются. Такая актуальная информация позволяет контролировать судоходство в пределах охраняемых объектов и идентифицировать суда, причастные к загрязнениям водной поверхности, планировать судоходство, в том числе в операциях по спасению судов, терпящих бедствие, бороться с нелегальным промыслом", - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для "умного города", безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы