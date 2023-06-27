https://ria.ru/20230627/chernigovskaya-1880621407.html

Профессор выделила из открытий генетиков связанный с речью ген FOXP2

Профессор выделила из открытий генетиков связанный с речью ген FOXP2 - РИА Новости, 27.06.2023

Профессор выделила из открытий генетиков связанный с речью ген FOXP2

Известный нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская выделила из достижений генетиков в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T07:48

2023-06-27T07:48

2023-06-27T07:48

татьяна черниговская

земля

филадельфия

ноам хомский

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Известный нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская выделила из достижений генетиков в XXI веке "красивое открытие" гена FOXP2, связанного с речью, отметив, что специфика речи отличает человека от всех других живых существ на планете. "В Англии есть семья, которая зашифрована как KE, у которой были в нескольких поколениях фокусы с языком: кто-то не мог говорить, кто-то заикался, кто-то дислексик. Умному человеку пришло в голову посмотреть, какие особенности у этой семьи в геноме – и таким образом нашли поломку в знаменитом гене FOXP2", - сказала Черниговская в интервью РИА Новости. По ее словам, тогда было объявлено, что найден "ген языка", или даже "ген грамматики". "Открытие вообще мировое, если бы действительно нашли то, что все время ищут, а именно - человеческий ген, которого ни у кого больше нет, который принадлежит нам как биологическому виду и отличает нас от всех других. Потому что Homo sapiens - это Homo loquens… Только праздник скоро кончился: этот ген нашли у мышей, у шиншилл, у крокодилов, которые как-то не замечены в пользовании грамматикой", - отметила Черниговская. Впоследствии оказалось, что есть две версии гена FOXP2. "Одна – которая у зверей, а другая – человеческая, "human version". И она отличается на две аминокислоты. Это было очень красивое открытие", - добавила собеседница агентства. По ее словам, FOXP2 - это не "грамматический ген", но он "имеет отношение к речи" как "некий хаб". "Он, разумеется, ничего не склоняет и не спрягает, поскольку он ген и ему это занятие ни к чему. Но он обеспечивает правильный рост дендритов и аксонов в той области (мозга – ред.), которая занимается языком", - пояснила Черниговская. Так, когда этот ген вживили грызунам, "они Бродскими, конечно, не стали, но стали чрезвычайно болтливы на своем языке, активизировалась вокализация, стал богаче акустический спектр". "Это доказывает, что этот ген – не про печень, не про пятку, а именно про вокализацию. Это серьезное доказательство", - считает Черниговская. По ее словам, научная работа была сделана "очень красивая", "очень изящная". Нейроученый отметила, что человеческая речь – не столько коммуникация, сколько инструмент мышления, а письменность вообще открыла нашу цивилизацию - как "внешняя память вне биологического субстрата мозга, который умирает с каждым индивидом". При этом тараканы и муравьи живут на Земле уже сотни миллионов лет – дольше нас (кроманьонцу всего около 50 тысяч лет) – и что-то никто из них не обратился в человека, не заговорил, добавила Черниговская. Рассуждая о происхождении человеческой речи, она назвала "лучшим из лучших" Ноама Хомского (известного лингвиста, философа и публициста, родившегося в Филадельфии в 1928 году). "Он считает, что была макромутация, которая привела к тому, что в мозгах появились отделы, которые занимаются языком, такие, например, как зона Брока. Что это был генетический удар", - сказала Черниговская. По ее словам, о генетическом сломе, приведшем к усложнению связанной с языком генетикой, говорит и британский психиатр Тим Кроу (известен гипотезой о том, что шизофрения – плата человечества за развитие языка в ходе эволюции и является наряду с языком специфической характеристикой человека как вида – ред.). "И это общечеловеческая генетика. Говорит весь род людской, все люди, кроме случаев патологии… Поэтому язык – это специфическая черта человека. Люди – это те, которые говорят", - заключила Черниговская.

https://ria.ru/20230627/kosmos-1880617969.html

https://ria.ru/20230627/smysl-1880620665.html

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татьяна черниговская , земля, филадельфия, ноам хомский