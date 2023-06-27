https://ria.ru/20230627/byudzhet-1880720219.html

Мишустин призвал правительство эффективно расходовать бюджетные средства

Мишустин призвал правительство эффективно расходовать бюджетные средства - РИА Новости, 27.06.2023

Мишустин призвал правительство эффективно расходовать бюджетные средства

Необходимо максимально эффективно расходовать бюджетные средства и выполнить все социальные обязательства перед гражданами, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:53

2023-06-27T14:53

2023-06-27T14:53

экономика

михаил мишустин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Необходимо максимально эффективно расходовать бюджетные средства и выполнить все социальные обязательства перед гражданами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином. "Обращаю ваше внимание на необходимость и дальше максимально эффективно расходовать бюджетные средства и обеспечить полное выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами, - сказал Мишустин. По его словам, за первые три месяца текущего года в приоритетном порядке были профинансированы меры поддержки граждан и предприятий. Премьер также отметил, что, несмотря на непростые внешние условия, удалось сохранить значительную часть положительной динамики, и обратил внимание на то, что изменение соотношения источников поступления доходов "свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики". По словам Мишустина, доход от них в федеральный бюджет вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 70% от всех поступлений. "Отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают свыше двух третей доходов, делая бюджет более устойчивым", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230623/eksport-1880038551.html

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экономика, михаил мишустин, правительство рф, общество