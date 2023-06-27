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Мишустин призвал правительство эффективно расходовать бюджетные средства
Мишустин призвал правительство эффективно расходовать бюджетные средства - РИА Новости, 27.06.2023
Мишустин призвал правительство эффективно расходовать бюджетные средства
Необходимо максимально эффективно расходовать бюджетные средства и выполнить все социальные обязательства перед гражданами, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:53
2023-06-27T14:53
2023-06-27T14:53
экономика
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Необходимо максимально эффективно расходовать бюджетные средства и выполнить все социальные обязательства перед гражданами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином. "Обращаю ваше внимание на необходимость и дальше максимально эффективно расходовать бюджетные средства и обеспечить полное выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами, - сказал Мишустин. По его словам, за первые три месяца текущего года в приоритетном порядке были профинансированы меры поддержки граждан и предприятий. Премьер также отметил, что, несмотря на непростые внешние условия, удалось сохранить значительную часть положительной динамики, и обратил внимание на то, что изменение соотношения источников поступления доходов "свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики". По словам Мишустина, доход от них в федеральный бюджет вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 70% от всех поступлений. "Отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают свыше двух третей доходов, делая бюджет более устойчивым", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230623/eksport-1880038551.html
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экономика, михаил мишустин, правительство рф, общество
Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Общество
Мишустин призвал правительство эффективно расходовать бюджетные средства
Мишустин призвал правительство максимально эффективно расходовать бюджетные средства
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Необходимо максимально эффективно расходовать бюджетные средства и выполнить все социальные обязательства перед гражданами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.
"Обращаю ваше внимание на необходимость и дальше максимально эффективно расходовать бюджетные средства и обеспечить полное выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами, - сказал Мишустин.
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По его словам, за первые три месяца текущего года в приоритетном порядке были профинансированы меры поддержки граждан и предприятий.
Премьер также отметил, что, несмотря на непростые внешние условия, удалось сохранить значительную часть положительной динамики, и обратил внимание на то, что изменение соотношения источников поступления доходов "свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики".
По словам Мишустина, доход от них в федеральный бюджет вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 70% от всех поступлений.
"Отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают свыше двух третей доходов, делая бюджет более устойчивым", - подчеркнул он.
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