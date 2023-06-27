Рейтинг@Mail.ru
"Куда лезем?" Британцы пришли в ужас из-за решения России - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 27.06.2023 (обновлено: 21:35 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/britantsy-1880767475.html
"Куда лезем?" Британцы пришли в ужас из-за решения России
"Куда лезем?" Британцы пришли в ужас из-за решения России - РИА Новости, 27.06.2023
"Куда лезем?" Британцы пришли в ужас из-за решения России
Читатели Daily Mail оценили перехват британских военных самолетов российскими ВКС в Черном море. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:14
2023-06-27T21:35
политика
россия
черное море
великобритания
воздушно-космические силы россии
су-27
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1920x0_80_0_0_0afea3afd84c951d4ab9fd42bc97224d.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили перехват британских военных самолетов российскими ВКС в Черном море."Мы что, уже воюем? А то ведем себя так, словно уже да. Остановите эскалацию, а не то ситуация будет лишь обостряться", — призвал Indi81."Опять медведя дразним", — пишет Sig sig."Я вот не могу взять в толк — чего мы везде лезем? У нас и так своих забот полон рот", — заметил Iluvdanielcraig."Надеюсь, они сделали фото на память. Британский военный самолет — это редкое зрелище. У нас их наперечет осталось", — сыронизировал Bill.Ранее Министерство обороны России сообщило, что два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, приближавшихся к российской границе.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230627/brigady-1880758572.html
россия
черное море
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:335:2000:1835_1920x0_80_0_0_583b5421ebf46e8b9d3e851e6348eef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, черное море, великобритания, воздушно-космические силы россии, су-27
Политика, Россия, Черное море, Великобритания, Воздушно-космические силы России, Су-27
"Куда лезем?" Британцы пришли в ужас из-за решения России

Читатели DM пришли в ужас из-за перехвата Россией британских самолетов в Черном море

© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили перехват британских военных самолетов российскими ВКС в Черном море.
«
"Мы что, уже воюем? А то ведем себя так, словно уже да. Остановите эскалацию, а не то ситуация будет лишь обостряться", — призвал Indi81.
"Опять медведя дразним", — пишет Sig sig.
"Я вот не могу взять в толк — чего мы везде лезем? У нас и так своих забот полон рот", — заметил Iluvdanielcraig.
"Надеюсь, они сделали фото на память. Британский военный самолет — это редкое зрелище. У нас их наперечет осталось", — сыронизировал Bill.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, приближавшихся к российской границе.
Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков ВСУ
В США рассказали о главном проклятии для наступающих украинских бригад
Вчера, 17:33
 
ПолитикаРоссияЧерное мореВеликобританияВоздушно-космические силы РоссииСу-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала