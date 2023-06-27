https://ria.ru/20230627/britantsy-1880767475.html

"Куда лезем?" Британцы пришли в ужас из-за решения России

"Куда лезем?" Британцы пришли в ужас из-за решения России - РИА Новости, 27.06.2023

"Куда лезем?" Британцы пришли в ужас из-за решения России

Читатели Daily Mail оценили перехват британских военных самолетов российскими ВКС в Черном море. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:14

2023-06-27T18:14

2023-06-27T21:35

политика

россия

черное море

великобритания

воздушно-космические силы россии

су-27

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили перехват британских военных самолетов российскими ВКС в Черном море."Мы что, уже воюем? А то ведем себя так, словно уже да. Остановите эскалацию, а не то ситуация будет лишь обостряться", — призвал Indi81."Опять медведя дразним", — пишет Sig sig."Я вот не могу взять в толк — чего мы везде лезем? У нас и так своих забот полон рот", — заметил Iluvdanielcraig."Надеюсь, они сделали фото на память. Британский военный самолет — это редкое зрелище. У нас их наперечет осталось", — сыронизировал Bill.Ранее Министерство обороны России сообщило, что два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, приближавшихся к российской границе.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

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россия

черное море

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политика, россия, черное море, великобритания, воздушно-космические силы россии, су-27