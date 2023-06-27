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Роспотребнадзор помог вернуть 22 миллиона рублей за покупку машины с браком - РИА Новости, 27.06.2023
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17:47 27.06.2023 (обновлено: 18:38 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/brak-1880761165.html
Роспотребнадзор помог вернуть 22 миллиона рублей за покупку машины с браком
Роспотребнадзор помог вернуть 22 миллиона рублей за покупку машины с браком - РИА Новости, 27.06.2023
Роспотребнадзор помог вернуть 22 миллиона рублей за покупку машины с браком
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области помогло вернуть покупателю 22 миллиона рублей за покупку автомобиля с производственным недостатком,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:47
2023-06-27T18:38
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
mercedes
белгородская область
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Белгородской области помогло вернуть покупателю 22 миллиона рублей за покупку автомобиля с производственным недостатком, сообщается в Telegram-канале ведомства. По информации Роспотребнадзора, покупатель приобрел Mercedes-Benz стоимостью 4,684 миллиона рублей. В течение действующего гарантийного срока он обнаружил брак в обивке водительского сидения. Желая расторгнуть договор покупки автомобиля, он обратился к предпринимателю, однако претензию проигнорировали. Тогда покупатель обратился в суд, но фирма-продавец отказалась признавать требования заявителя, выразив при этом готовность безвозмездно устранить дефект.&quot;В ходе разбирательства было установлено, что в автомобиле имеется производственный недостаток, который проявился в период гарантийного срока и не был устранен фирмой в 45-дневный срок. В связи с этим суд посчитал, что основания для взыскания стоимости товара имеются&quot;, — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.Так как на момент вступления в силу решения суда стоимость автомобиля выросла, чтобы потребитель не понес убытки, было решено взыскать с компании уже 9,7 миллиона рублей, также суд обязал ответчика выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные и прочие расходы, отметили в Роспотребнадзоре. В итоге мужчине возместят примерно 22 миллиона рублей.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), mercedes, белгородская область
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Mercedes, Белгородская область
Роспотребнадзор помог вернуть 22 миллиона рублей за покупку машины с браком

Роспотребнадзор помог вернуть 22 миллиона рублей за автомобиль с браком в обивке сидения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобили немецкого производителя Mercedes-Benz
Автомобили немецкого производителя Mercedes-Benz - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобили немецкого производителя Mercedes-Benz. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Белгородской области помогло вернуть покупателю 22 миллиона рублей за покупку автомобиля с производственным недостатком, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации Роспотребнадзора, покупатель приобрел Mercedes-Benz стоимостью 4,684 миллиона рублей. В течение действующего гарантийного срока он обнаружил брак в обивке водительского сидения. Желая расторгнуть договор покупки автомобиля, он обратился к предпринимателю, однако претензию проигнорировали. Тогда покупатель обратился в суд, но фирма-продавец отказалась признавать требования заявителя, выразив при этом готовность безвозмездно устранить дефект.
«

"В ходе разбирательства было установлено, что в автомобиле имеется производственный недостаток, который проявился в период гарантийного срока и не был устранен фирмой в 45-дневный срок. В связи с этим суд посчитал, что основания для взыскания стоимости товара имеются", — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так как на момент вступления в силу решения суда стоимость автомобиля выросла, чтобы потребитель не понес убытки, было решено взыскать с компании уже 9,7 миллиона рублей, также суд обязал ответчика выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные и прочие расходы, отметили в Роспотребнадзоре.
В итоге мужчине возместят примерно 22 миллиона рублей.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)MercedesБелгородская область
 
 
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