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Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко - РИА Новости, 27.06.2023
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18:46 27.06.2023 (обновлено: 19:43 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/bomboubezhischa-1880775083.html
Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко
Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко - РИА Новости, 27.06.2023
Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко
Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:46
2023-06-27T19:43
украина
в мире
виталий кличко
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале "Правительственного портала". &quot;Поддержан проект распоряжения кабинета министров Украины &quot;О привлечении к дисциплинарной ответственности&quot; — объявление выговора главе Киевской городской государственной администрации Кличко Виталию Владимировичу и начальнику Киевской городской военной администрации Попко Сергею Николаевичу&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, в списке на выговор значатся главы администраций Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов, а также первые заместители главы администрации Дарницкого и Шевченковского районов города. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым, в частности, предусмотрено ужесточение ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести бомбоубежища в нужное состояние.В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Несколько чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По ее итогам пригодными для использования оказались только 65 процентов бомбоубежищ.
https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html
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украина, в мире, виталий кличко, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, киев
Украина, В мире, Виталий Кличко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский, Киев
Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко

Кличко объявят выговор из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ в Киеве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале "Правительственного портала".
«

"Поддержан проект распоряжения кабинета министров Украины "О привлечении к дисциплинарной ответственности" — объявление выговора главе Киевской городской государственной администрации Кличко Виталию Владимировичу и начальнику Киевской городской военной администрации Попко Сергею Николаевичу", — говорится в публикации.

Кроме того, в списке на выговор значатся главы администраций Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов, а также первые заместители главы администрации Дарницкого и Шевченковского районов города.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым, в частности, предусмотрено ужесточение ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести бомбоубежища в нужное состояние.
В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Несколько чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По ее итогам пригодными для использования оказались только 65 процентов бомбоубежищ.
Фото грязного бомбоубежища, размещенное в украинских СМИ
Украинские СМИ опубликовали фото грязного бомбоубежища в Киеве
16 июня, 14:08
 
УкраинаВ миреВиталий КличкоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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