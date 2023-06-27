https://ria.ru/20230627/bomboubezhischa-1880775083.html

Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко

Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко - РИА Новости, 27.06.2023

Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко

Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:46

2023-06-27T18:46

2023-06-27T19:43

украина

в мире

виталий кличко

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале "Правительственного портала". "Поддержан проект распоряжения кабинета министров Украины "О привлечении к дисциплинарной ответственности" — объявление выговора главе Киевской городской государственной администрации Кличко Виталию Владимировичу и начальнику Киевской городской военной администрации Попко Сергею Николаевичу", — говорится в публикации.Кроме того, в списке на выговор значатся главы администраций Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов, а также первые заместители главы администрации Дарницкого и Шевченковского районов города. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым, в частности, предусмотрено ужесточение ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести бомбоубежища в нужное состояние.В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Несколько чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По ее итогам пригодными для использования оказались только 65 процентов бомбоубежищ.

https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html

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украина, в мире, виталий кличко, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, киев