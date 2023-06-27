https://ria.ru/20230627/blagoustroystvo-1880766786.html

Масштабное благоустройство в подмосковной Верее завершат к сентябрю

Масштабное благоустройство в подмосковной Верее завершат к сентябрю - РИА Новости, 27.06.2023

Масштабное благоустройство в подмосковной Верее завершат к сентябрю

Благоустройство в городе Верее Наро-Фоминского округа Московской области завершат к сентябрю 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:10

2023-06-27T18:10

2023-06-27T18:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

верея

андрей воробьев

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Благоустройство в городе Верее Наро-Фоминского округа Московской области завершат к сентябрю 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Там на финальной стадии находится большой проект по созданию комфортной среды, который стартовал после победы на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в 2019 году.Губернатор региона Андрей Воробьев проверил ход завершение работ и узнал, как оценивают преобразования в городе местные жители. Он отметил, что завершить благоустройство пешеходной зоны планируется к сентябрю. Сейчас идет обустройство дорожно-тропиночной сети, укрепление склона холма, на котором стоит Городище."Это важный финальный аккорд, чтобы закольцевать пешеходные прогулочные маршруты, связать единой стилистикой основные исторические достопримечательности города. Уверен, что все элементы благоустройства, которые появились здесь за последнее время – от павильона летнего кафе и амфитеатра до пункта зарядки гаджетов и качелей – помогут раскрыть туристический потенциал Вереи, привлечь малый бизнес, придать импульс развитию города", - сказал Воробьев.В 2020 году в Верее также замостили площадь бутовым камнем, облагородили территорию Комсомольского сквера, установили фонтан и детскую площадку. В сквере Памяти заменили плиточное покрытие, освещение и провели озеленение. Кроме того, в 2021 году еще один городской проект стал победителем Всероссийского конкурса – пешеходная зона по улице Кузнецкая гора. В рамках его реализации благоустроили тротуары, места для тихого отдыха, установили летнее кафе, амфитеатр, смотровую площадку.В Верее губернатору также продемонстрировали экспонаты, найденные при раскопках во время благоустройства города - монеты, наперстные бронзовые кресты, цилиндрические замки, ключи от них, сечка для капусты, рыболовные грузила. В городе много и предметов воинской культуры – шпоры, подкова, топоры, стрелы, совня, Георгиевский крест.

https://ria.ru/20230512/poliklinika-1871387747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), верея, андрей воробьев