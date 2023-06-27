https://ria.ru/20230627/blagoustroystvo-1880636216.html

Возле ТПУ "Планерная" на северо-западе Москвы стартовало благоустройство

Возле ТПУ "Планерная" на северо-западе Москвы стартовало благоустройство - РИА Новости, 27.06.2023

Возле ТПУ "Планерная" на северо-западе Москвы стартовало благоустройство

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Планерная" на северо-западе столицы, сообщил... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:56

2023-06-27T09:56

2023-06-27T09:56

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Планерная" на северо-западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная цель – улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Планерная", в состав которого входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта. Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учебу. В зону благоустройства вошли улицы Планерная и Вилиса Лациса, Алешкинский проезд", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта уберем воздушные линии в кабельную канализацию, проложим дополнительную ливневую систему, приведем в порядок существующие и обустроим новые пешеходные маршруты, заменим покрытие тротуаров и проезжей части, обновим три детские площадки. Территорию будут освещать более 100 фонарей и около 30 уличных торшеров, нерегулируемые наземные переходы оснастим опорами контрастного освещения, поставим два новых светофора и поменяем еще восемь. На финальном этапе разобьем 45 тысяч квадратных метров газона", - рассказал Бирюков. Он отметил, что для пассажиров общественного транспорта заменят восемь остановочных павильонов на современные с зарядными слотами, дополнительно установят еще 11. На месте стихийной парковки возле дома 9 на улице Планерной сделают организованную на 172 машино-места. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что около торгового центра "ТПУ "Планерная" появится комфортное общественное пространство с удобными лавочками и вазонами с зелеными насаждениями. Основные работы планируется завершить до конца этого года.

https://ria.ru/20230623/moskva-1879920732.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы