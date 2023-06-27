https://ria.ru/20230627/bezopasnost-1880696948.html

Группировка "Запад" уничтожила более 30 украинских военных

Группировка "Запад" уничтожила более 30 украинских военных - РИА Новости, 27.06.2023

Группировка "Запад" уничтожила более 30 украинских военных

Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате уничтожен склад боеприпасов, более 30 военных и 6... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:38

2023-06-27T13:38

2023-06-27T13:38

россия

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате уничтожен склад боеприпасов, более 30 военных и 6 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, сообщили во вторник в Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении армейской авиацией и артиллерией "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Красного Первого, Синьковки, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР. "В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника за сутки составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230627/myatezh-1880691527.html

россия

харьковская область

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Дарья Буймова

россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность