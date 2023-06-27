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Группировка "Запад" уничтожила более 30 украинских военных - РИА Новости, 27.06.2023
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13:38 27.06.2023
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Группировка "Запад" уничтожила более 30 украинских военных
Группировка "Запад" уничтожила более 30 украинских военных - РИА Новости, 27.06.2023
Группировка "Запад" уничтожила более 30 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате уничтожен склад боеприпасов, более 30 военных и 6... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:38
2023-06-27T13:38
россия
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате уничтожен склад боеприпасов, более 30 военных и 6 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, сообщили во вторник в Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении армейской авиацией и артиллерией "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Красного Первого, Синьковки, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР. "В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника за сутки составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.
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россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" уничтожила более 30 украинских военных

Минобороны: группировка "Запад" уничтожила более 30 украинских военных и технику

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанки Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО
Танки Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Танки Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате уничтожен склад боеприпасов, более 30 военных и 6 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным ведомства, на купянском направлении армейской авиацией и артиллерией "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Красного Первого, Синьковки, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР.
"В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника за сутки составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.
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Вчера, 13:20
 
РоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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