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Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана" - РИА Новости, 27.06.2023
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18:27 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html
Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана"
Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана" - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике бы "была хана" в текущей обстановке, вызванной давлением Запада. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:27
2023-06-27T18:27
россия
белоруссия
александр лукашенко
экономика
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике бы "была хана" в текущей обстановке, вызванной давлением Запада. "Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке. Сейчас только производи. В "Гомсельмаш" не знали, что делать. Сейчас и казахи, и россияне - очередь. Уже вице-премьер говорит: "Не успеваем комбайны делать". Тракторы, машиностроение. Станки, станки - только дай. Всё Россия готова покупать и платит деньги. Согласились, что мы за газ их и нефть будем рассчитываться российским рублем. То есть мы зарабатываем рубль. Нам уже доллар не надо там где-то искать, менять. Российским рублем", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. По его словам, с российской стороны "много уступок". "Непросто было. Но должен отдать должное президенту Путину: всё, что я просил, он сделал", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что Россия является союзником Белоруссии, поэтому Минск не мог оставаться в стороне в ситуации, когда в РФ была предпринята попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". "Мы подло себя вести не можем в этом плане", - заявил белорусский президент. Он отметил, что на Россию завязаны и вопросы общей безопасности, включая размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия. "Поставка ядерного оружия, что еще, может быть, наши люди не очень понимают, это гарантия нашей безопасности", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что в Белоруссию поставляются также образцы передового российского вооружения. "Он (речь о договоренностях с президентом России – ред.) отдал ракеты к "Искандерам". И поставил новейший "Искандер" с завода. Поэтому, чтобы вы понимали, это наша безопасность", - подчеркнул глава белорусского государства. Кроме того Лукашенко назвал Россию общим цивилизационным центром. "Как бы нам ни хотелось, как бы мы щеки ни надували, что мы вот такие-сякие… Да, мы такие, мы особенные, мы независимые, у нас есть свои планы, свои мысли и прочее. Но это общая наша цивилизация. Восточнославянская цивилизация. Почему нам спокойно смотреть, как нас должны сломать? И с внешней стороны, и со внутренней", - сказал он.
https://ria.ru/20230627/siloviki-1880724548.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика
Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана"

Лукашенко заявил, что Белоруссия не выстояла бы под давлением Запада без помощи России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике бы "была хана" в текущей обстановке, вызванной давлением Запада.
"Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке. Сейчас только производи. В "Гомсельмаш" не знали, что делать. Сейчас и казахи, и россияне - очередь. Уже вице-премьер говорит: "Не успеваем комбайны делать". Тракторы, машиностроение. Станки, станки - только дай. Всё Россия готова покупать и платит деньги. Согласились, что мы за газ их и нефть будем рассчитываться российским рублем. То есть мы зарабатываем рубль. Нам уже доллар не надо там где-то искать, менять. Российским рублем", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
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По его словам, с российской стороны "много уступок". "Непросто было. Но должен отдать должное президенту Путину: всё, что я просил, он сделал", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Россия является союзником Белоруссии, поэтому Минск не мог оставаться в стороне в ситуации, когда в РФ была предпринята попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". "Мы подло себя вести не можем в этом плане", - заявил белорусский президент.
Он отметил, что на Россию завязаны и вопросы общей безопасности, включая размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия. "Поставка ядерного оружия, что еще, может быть, наши люди не очень понимают, это гарантия нашей безопасности", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что в Белоруссию поставляются также образцы передового российского вооружения. "Он (речь о договоренностях с президентом России – ред.) отдал ракеты к "Искандерам". И поставил новейший "Искандер" с завода. Поэтому, чтобы вы понимали, это наша безопасность", - подчеркнул глава белорусского государства.
Кроме того Лукашенко назвал Россию общим цивилизационным центром. "Как бы нам ни хотелось, как бы мы щеки ни надували, что мы вот такие-сякие… Да, мы такие, мы особенные, мы независимые, у нас есть свои планы, свои мысли и прочее. Но это общая наша цивилизация. Восточнославянская цивилизация. Почему нам спокойно смотреть, как нас должны сломать? И с внешней стороны, и со внутренней", - сказал он.
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