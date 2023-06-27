https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html
Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана"
Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана" - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике бы "была хана" в текущей обстановке, вызванной давлением Запада. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:27
2023-06-27T18:27
2023-06-27T18:27
россия
белоруссия
александр лукашенко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854282458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a78e0c56d283ba42965102772318cdd.jpg
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике бы "была хана" в текущей обстановке, вызванной давлением Запада. "Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке. Сейчас только производи. В "Гомсельмаш" не знали, что делать. Сейчас и казахи, и россияне - очередь. Уже вице-премьер говорит: "Не успеваем комбайны делать". Тракторы, машиностроение. Станки, станки - только дай. Всё Россия готова покупать и платит деньги. Согласились, что мы за газ их и нефть будем рассчитываться российским рублем. То есть мы зарабатываем рубль. Нам уже доллар не надо там где-то искать, менять. Российским рублем", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. По его словам, с российской стороны "много уступок". "Непросто было. Но должен отдать должное президенту Путину: всё, что я просил, он сделал", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что Россия является союзником Белоруссии, поэтому Минск не мог оставаться в стороне в ситуации, когда в РФ была предпринята попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". "Мы подло себя вести не можем в этом плане", - заявил белорусский президент. Он отметил, что на Россию завязаны и вопросы общей безопасности, включая размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия. "Поставка ядерного оружия, что еще, может быть, наши люди не очень понимают, это гарантия нашей безопасности", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что в Белоруссию поставляются также образцы передового российского вооружения. "Он (речь о договоренностях с президентом России – ред.) отдал ракеты к "Искандерам". И поставил новейший "Искандер" с завода. Поэтому, чтобы вы понимали, это наша безопасность", - подчеркнул глава белорусского государства. Кроме того Лукашенко назвал Россию общим цивилизационным центром. "Как бы нам ни хотелось, как бы мы щеки ни надували, что мы вот такие-сякие… Да, мы такие, мы особенные, мы независимые, у нас есть свои планы, свои мысли и прочее. Но это общая наша цивилизация. Восточнославянская цивилизация. Почему нам спокойно смотреть, как нас должны сломать? И с внешней стороны, и со внутренней", - сказал он.
https://ria.ru/20230627/siloviki-1880724548.html
https://ria.ru/20230603/lavrov-1875930860.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854282458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1d66e1a9e5060058d63acfef7ab902b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика
Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана"
Лукашенко заявил, что Белоруссия не выстояла бы под давлением Запада без помощи России
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике бы "была хана" в текущей обстановке, вызванной давлением Запада.
"Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке. Сейчас только производи. В "Гомсельмаш" не знали, что делать. Сейчас и казахи, и россияне - очередь. Уже вице-премьер говорит: "Не успеваем комбайны делать". Тракторы, машиностроение. Станки, станки - только дай. Всё Россия готова покупать и платит деньги. Согласились, что мы за газ их и нефть будем рассчитываться российским рублем. То есть мы зарабатываем рубль. Нам уже доллар не надо там где-то искать, менять. Российским рублем", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Лукашенко заявил, что был готов перебросить бригаду силовиков в Россию
По его словам, с российской стороны "много уступок". "Непросто было. Но должен отдать должное президенту Путину: всё, что я просил, он сделал", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Россия является союзником Белоруссии, поэтому Минск
не мог оставаться в стороне в ситуации, когда в РФ была предпринята попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". "Мы подло себя вести не можем в этом плане", - заявил белорусский президент.
Он отметил, что на Россию завязаны и вопросы общей безопасности, включая размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия. "Поставка ядерного оружия, что еще, может быть, наши люди не очень понимают, это гарантия нашей безопасности", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что в Белоруссию поставляются также образцы передового российского вооружения. "Он (речь о договоренностях с президентом России – ред.) отдал ракеты к "Искандерам". И поставил новейший "Искандер" с завода. Поэтому, чтобы вы понимали, это наша безопасность", - подчеркнул глава белорусского государства.
Кроме того Лукашенко назвал Россию общим цивилизационным центром. "Как бы нам ни хотелось, как бы мы щеки ни надували, что мы вот такие-сякие… Да, мы такие, мы особенные, мы независимые, у нас есть свои планы, свои мысли и прочее. Но это общая наша цивилизация. Восточнославянская цивилизация. Почему нам спокойно смотреть, как нас должны сломать? И с внешней стороны, и со внутренней", - сказал он.
Запад хочет поссорить Россию и Белоруссию, заявил Лавров