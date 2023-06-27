https://ria.ru/20230627/bekmansurov-1880672758.html

Нижегородский суд оставил в силе приговор Бекмансурову

Нижегородский суд оставил в силе приговор Бекмансурову - РИА Новости, 27.06.2023

Нижегородский суд оставил в силе приговор Бекмансурову

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненное заключение массовому убийце из Перми Тимуру Бекмансурову, передает... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:04

2023-06-27T12:04

2023-06-27T13:11

нижний новгород

происшествия

пермский краевой суд

пермь

пермский государственный университет

стрельба в пермском госуниверситете

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненное заключение массовому убийце из Перми Тимуру Бекмансурову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений... окончательно назначить Бекмансурову Тимуру Маратович наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал судья Дмитрий Ходак. При этом суд определил исключить из числа доказательств заключение одной из экспертиз, показания одного из свидетелей и один из протоколов осмотра.Бекмансуров в своей апелляционной жалобе отмечал, что считает приговор "чрезмерный суровым" и в обоснование этого сообщил, что "всё, произошедшее являлось способом самоубийства". По поводу произведенных им выстрелов в головы людей он сообщил , что "данный способ убийства является милосердным", а выстрел в сотрудника полиции "был произведённым с целью провокации", чтобы тот "открыл по нему огонь на поражение"."Я прошу суд принять во внимание, что все мои противоправные действия были стремлением к самоубийству... Моя экипировка имела устрашающий вид, в первую очередь, для того, чтобы привлекать внимание издалека, так как я хотел, чтобы на место происшествия как можно скорее прибыли сотрудники правоохранительных органов для моей ликвидации", - сказал Бекмансуров.В последнем слове Бекмансуров сказал, что "совершил самую большую ошибку в своей жизни". "Я стал инвалидом и всю свою жизнь буду жить с осознанием того, что я сделал. К сожалению, я не могу повернуть прошедшее вспять, тем не менее, я могу и желаю компенсировать вред, причиненный потерпевшим хотя бы в его финансовом выражении. Я совершил преступление на начальном этапе своей жизни и прошу суд не ставить на мне крест и дать возможность освободиться из мест лишения свободы..., чтобы я начал бы новую жизнь в качестве полноценного члена общества", - заявил Бекмансуров. В свою очередь представитель гособвинения заявила, что "только пожизненная изоляция будет отвечать задачам и принципам уголовного судопроизводства".Уголовное дело в отношении Бекмансурова, устроившего стрельбу в здании Пермского госуниверситета и осужденного к пожизненному лишению свободы, поступило в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 19 мая. Приговор Пермского краевого суда обжаловали как защита, так и обвинение.В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек, еще 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство". При задержании он был ранен, по медицинским показаниям ему ампутировали часть ноги.В конце 2022 года Бекмансуров осужден к пожизненному сроку по первой инстанции: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Также были удовлетворены заявленные фигуранту иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221123/sud-1833719532.html

https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834676036.html

https://ria.ru/20230413/srok-1864973257.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нижний новгород, происшествия, пермский краевой суд, пермь, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете