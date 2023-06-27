https://ria.ru/20230627/avstraliya-1880643844.html

В Австралии сообщили, как используют отобранное у России здание посольства

В Австралии сообщили, как используют отобранное у России здание посольства - РИА Новости, 27.06.2023

В Австралии сообщили, как используют отобранное у России здание посольства

Не введенное в эксплуатацию новое здание посольства России в Австралии, которое власти страны конфисковали у российской дипмиссии недавним решением Верховного... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:22

2023-06-27T10:22

2023-06-27T10:22

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россия

австралия

канберра

энтони альбанезе

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Не введенное в эксплуатацию новое здание посольства России в Австралии, которое власти страны конфисковали у российской дипмиссии недавним решением Верховного суда, будет использовано в целях национальной безопасности, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз. Ранее Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России против того, чтобы Содружество наций, в которое входит Австралия, брало под свой контроль участок, арендованный для нового посольства России. Посольство России в Австралии заявило РИА Новости, что сожалеет о решении Верховного суда Австралии об отклонении апелляции России по аренде на здание диппредставительства. "Будущее назначение здания еще предстоит выяснить... Это неподходящее место для посольства России, да и вообще любого посольства - оно находится слишком близко к зданию парламента. Очевидно, что это говорит о его полезности в будущем. Ясно одно - мы будем рассчитывать на его использование в контексте нашей непосредственной национальной безопасности", - заявил Марлз в прямом эфире австралийского радио ABC. В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии. Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о принятии закона о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства России в Канберре рядом с австралийским парламентом. Премьер сослался на угрозу "национальной безопасности". Посольство России назвало расторжение договора аренды земельного участка шагом к разрушению отношений с Москвой. К настоящему времени на новой территории построено здание для консульского отдела, но оно не функционирует. Дипмиссия работает в старом здании.

https://ria.ru/20230626/avstraliya-1880438047.html

https://ria.ru/20230624/avstraliya-1880128476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, австралия, канберра, энтони альбанезе