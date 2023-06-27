https://ria.ru/20230627/avstraliya-1880636882.html

Австралия не передаст машины Hawkei Украине

Австралия не передаст машины Hawkei Украине - РИА Новости, 27.06.2023

Австралия не передаст машины Hawkei Украине

Австралия не станет передавать Украине бронированные машины Hawkei и бронетранспортеры Bushmaster в рамках нового пакета военной помощи, заявил премьер-министр... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:58

2023-06-27T09:58

2023-06-27T11:20

в мире

украина

австралия

энтони альбанезе

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Австралия не станет передавать Украине бронированные машины Hawkei и бронетранспортеры Bushmaster в рамках нового пакета военной помощи, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в эфире ABC Radio."Существует ряд причин, почему в этом случае отправлять оборудование, которое не окажет лучшую поддержку людям на войне, не поможет тем, кому вы пытаетесь помочь", — заявил чиновник.При этом он не уточнил, по какой причине эта техника не подходит для Украины. Как пишет информационный портал News.com.au, лидер оппозиции и экс-министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что отказ правительства предоставить Украине автомобили Hawkei нанесет ущерб международной репутации Австралии, а "если с машинами есть проблемы, то пусть они решаются на Украине".Отвечая на критику, Альбанезе подчеркнул, что "легко сделать заявление, не изучив вопрос, <…> Hawkei не подходит".В понедельник правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США).О том, что Канберра собирается передать Киеву бронированные машины Hawkei, в начале июня написала газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники. Россия не раз заявляла, что поставки иностранного оружия Украине только затягивают противостояние. Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, США и страны НАТО уже напрямую участвуют в конфликте на Украине, не только поставками оружия, но и подготовкой войск ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230606/18-hornet-1876341079.html

https://ria.ru/20230223/drones-1854050951.html

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австралия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, австралия, энтони альбанезе, сергей лавров, нато