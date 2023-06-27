https://ria.ru/20230627/avarii-1880621079.html

Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света

Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света - РИА Новости, 27.06.2023

Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света

Аварии на трех подстанциях во Владивостоке оставили 81 многоквартирный дом в городе без электричества, света нет более чем у 16 тысяч человек, сообщили в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T07:45

2023-06-27T07:45

2023-06-27T07:48

владивосток

приморский край

советский

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Аварии на трех подстанциях во Владивостоке оставили 81 многоквартирный дом в городе без электричества, света нет более чем у 16 тысяч человек, сообщили в прокуратуре Приморского края. "Около 11.00 (около 4.00 мск - ред.) 27 июня 2023 года в результате аварий на трех подстанциях без электричества остался 81 многоквартирный дом на территориях Первореченского, Советского и Ленинского районов города Владивостока. Коммунальная услуга не предоставляется свыше 16 тысячам абонентов (подразумеваются горожане, уточнили в пресс-службе прокуратуры)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Аварийные бригады начали ремонт поломок. По факту аварии массового отключения электроснабжения организована проверка, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230615/veter-1878201668.html

владивосток

приморский край

советский

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владивосток, приморский край, советский , происшествия