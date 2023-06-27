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Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света - РИА Новости, 27.06.2023
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07:45 27.06.2023 (обновлено: 07:48 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/avarii-1880621079.html
Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света
Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света - РИА Новости, 27.06.2023
Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света
Аварии на трех подстанциях во Владивостоке оставили 81 многоквартирный дом в городе без электричества, света нет более чем у 16 тысяч человек, сообщили в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:45
2023-06-27T07:48
владивосток
приморский край
советский
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Аварии на трех подстанциях во Владивостоке оставили 81 многоквартирный дом в городе без электричества, света нет более чем у 16 тысяч человек, сообщили в прокуратуре Приморского края. "Около 11.00 (около 4.00 мск - ред.) 27 июня 2023 года в результате аварий на трех подстанциях без электричества остался 81 многоквартирный дом на территориях Первореченского, Советского и Ленинского районов города Владивостока. Коммунальная услуга не предоставляется свыше 16 тысячам абонентов (подразумеваются горожане, уточнили в пресс-службе прокуратуры)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Аварийные бригады начали ремонт поломок. По факту аварии массового отключения электроснабжения организована проверка, добавили в прокуратуре.
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владивосток, приморский край, советский , происшествия
Владивосток, Приморский край, Советский , Происшествия
Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света

Аварии на трех подстанциях во Владивостоке оставили более 16 тысячи человек без света

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Аварии на трех подстанциях во Владивостоке оставили 81 многоквартирный дом в городе без электричества, света нет более чем у 16 тысяч человек, сообщили в прокуратуре Приморского края.
"Около 11.00 (около 4.00 мск - ред.) 27 июня 2023 года в результате аварий на трех подстанциях без электричества остался 81 многоквартирный дом на территориях Первореченского, Советского и Ленинского районов города Владивостока. Коммунальная услуга не предоставляется свыше 16 тысячам абонентов (подразумеваются горожане, уточнили в пресс-службе прокуратуры)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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ВладивостокПриморский крайСоветскийПроисшествия
 
 
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