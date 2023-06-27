https://ria.ru/20230627/avarii-1880621079.html
Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света
Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света - РИА Новости, 27.06.2023
Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света
Аварии на трех подстанциях во Владивостоке оставили 81 многоквартирный дом в городе без электричества, света нет более чем у 16 тысяч человек, сообщили в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:45
2023-06-27T07:45
2023-06-27T07:48
владивосток
приморский край
советский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_e46b16bb23826dafebc8bd06720a0e85.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Аварии на трех подстанциях во Владивостоке оставили 81 многоквартирный дом в городе без электричества, света нет более чем у 16 тысяч человек, сообщили в прокуратуре Приморского края. "Около 11.00 (около 4.00 мск - ред.) 27 июня 2023 года в результате аварий на трех подстанциях без электричества остался 81 многоквартирный дом на территориях Первореченского, Советского и Ленинского районов города Владивостока. Коммунальная услуга не предоставляется свыше 16 тысячам абонентов (подразумеваются горожане, уточнили в пресс-службе прокуратуры)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Аварийные бригады начали ремонт поломок. По факту аварии массового отключения электроснабжения организована проверка, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230615/veter-1878201668.html
владивосток
приморский край
советский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_d983749014838f1a32486c0fdae6b03d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, приморский край, советский , происшествия
Владивосток, Приморский край, Советский , Происшествия
Аварии на подстанциях во Владивостоке оставили 16 тысяч человек без света
Аварии на трех подстанциях во Владивостоке оставили более 16 тысячи человек без света