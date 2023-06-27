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Астрахань стала участником федерального проекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 27.06.2023
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Астраханская область
 
17:41 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/astrakhan-1880760020.html
Астрахань стала участником федерального проекта "Чистый воздух"
Астрахань стала участником федерального проекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 27.06.2023
Астрахань стала участником федерального проекта "Чистый воздух"
Астрахань с 1 сентября текущего года войдет в перечень городов, участвующих в федеральном проекте "Чистый воздух", сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:41
2023-06-27T17:41
астраханская область
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Астрахань с 1 сентября текущего года войдет в перечень городов, участвующих в федеральном проекте "Чистый воздух", сообщает администрация губернатора Астраханской области. "1 сентября 2023 года Астрахань войдёт в перечень городов, участвующих в проекте "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении. На прошлой неделе в городе Байкальск Иркутской области специалисты службы природопользования Астраханской области успешно презентовали и защитили комплексный план мероприятий по снижению выбросов в атмосферу. Комплексный план предполагает реализацию мероприятий в сфере транспортной и коммунальной инфраструктуры. В их число вошли приобретение общественного транспорта на газомоторном топливе, строительство объектов транспортной инфраструктуры, а также перевод на газовое топливо объектов ЖКХ и рекультивация несанкционированной свалки. Также одним из основных этапов формирования комплексного плана является подготовка сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха. По словам руководителя службы природопользования Румиля Юнусова, по результатам выполнения мероприятий в Астрахани к 2030 году планируется обеспечить двукратное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
https://ria.ru/20230510/proekt-1870856878.html
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астрахань, астраханская область, байкальск
Астраханская область, Астрахань, Астраханская область, Байкальск
Астрахань стала участником федерального проекта "Чистый воздух"

Астрахань с 1 сентября войдет в перечень городов, участвующих в проекте "Чистый воздух"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Астрахань с 1 сентября текущего года войдет в перечень городов, участвующих в федеральном проекте "Чистый воздух", сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"1 сентября 2023 года Астрахань войдёт в перечень городов, участвующих в проекте "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении.
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На прошлой неделе в городе Байкальск Иркутской области специалисты службы природопользования Астраханской области успешно презентовали и защитили комплексный план мероприятий по снижению выбросов в атмосферу.
Комплексный план предполагает реализацию мероприятий в сфере транспортной и коммунальной инфраструктуры. В их число вошли приобретение общественного транспорта на газомоторном топливе, строительство объектов транспортной инфраструктуры, а также перевод на газовое топливо объектов ЖКХ и рекультивация несанкционированной свалки. Также одним из основных этапов формирования комплексного плана является подготовка сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха.
По словам руководителя службы природопользования Румиля Юнусова, по результатам выполнения мероприятий в Астрахани к 2030 году планируется обеспечить двукратное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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