https://ria.ru/20230627/astrakhan-1880760020.html

Астрахань стала участником федерального проекта "Чистый воздух"

Астрахань стала участником федерального проекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 27.06.2023

Астрахань стала участником федерального проекта "Чистый воздух"

Астрахань с 1 сентября текущего года войдет в перечень городов, участвующих в федеральном проекте "Чистый воздух", сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:41

2023-06-27T17:41

2023-06-27T17:41

астраханская область

астрахань

астраханская область

байкальск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Астрахань с 1 сентября текущего года войдет в перечень городов, участвующих в федеральном проекте "Чистый воздух", сообщает администрация губернатора Астраханской области. "1 сентября 2023 года Астрахань войдёт в перечень городов, участвующих в проекте "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении. На прошлой неделе в городе Байкальск Иркутской области специалисты службы природопользования Астраханской области успешно презентовали и защитили комплексный план мероприятий по снижению выбросов в атмосферу. Комплексный план предполагает реализацию мероприятий в сфере транспортной и коммунальной инфраструктуры. В их число вошли приобретение общественного транспорта на газомоторном топливе, строительство объектов транспортной инфраструктуры, а также перевод на газовое топливо объектов ЖКХ и рекультивация несанкционированной свалки. Также одним из основных этапов формирования комплексного плана является подготовка сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха. По словам руководителя службы природопользования Румиля Юнусова, по результатам выполнения мероприятий в Астрахани к 2030 году планируется обеспечить двукратное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

https://ria.ru/20230510/proekt-1870856878.html

https://ria.ru/20230221/vozdukh-1853424950.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

астрахань, астраханская область, байкальск