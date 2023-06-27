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В США раскрыли тревожную деталь о состоянии артиллерии ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:14 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/artilleriya-1880611926.html
В США раскрыли тревожную деталь о состоянии артиллерии ВСУ
В США раскрыли тревожную деталь о состоянии артиллерии ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
В США раскрыли тревожную деталь о состоянии артиллерии ВСУ
Из-за износа западной артиллерии на Украине все больше орудий выходит из строя, а боеприпасы для них заканчиваются, сообщает Foreign Policy. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T04:14
2023-06-27T04:14
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Из-за износа западной артиллерии на Украине все больше орудий выходит из строя, а боеприпасы для них заканчиваются, сообщает Foreign Policy.Ранее двухпартийная группа конгрессменов обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом начать поставки Украине кассетных боеприпасов для того, чтобы преодолеть проблемы с западным вооружением и нехваткой боеприпасов."Для сторонников (поставок. — прим. ред.) этого оружия срочность его отправки возросла, так как из-за износа предоставленной Западом артиллерии все больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими", — говорится в статье.В материале приводятся слова бывшего спецсоветника главкома ВСУ Валерия Залужного Дэна Райса: "Усовершенствованный боеприпас двойного назначения, достигая цели, убивает гораздо больше россиян &lt;…&gt; Так что технически, чтобы вывести из строя взвод или роту, нужно стрелять гораздо меньшим количеством снарядов", — заявил он.Райс также отметил, что такие боеприпасы имеют кумулятивный заряд, способный пробить броню толщиной от 10 до 20 сантиметров.В материале уточняется, что боеприпасы, за поставки которых выступили конгрессмены, могут разбрасывать по полю боя до 88 бомб, способных убивать и калечить мирных жителей на протяжении долгого времени даже после окончания боевых действий.Ранее Пентагон заявил, что США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.
https://ria.ru/20230627/samolety-1880610142.html
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в мире, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Пентагон
В США раскрыли тревожную деталь о состоянии артиллерии ВСУ

Foreign Policy: западная артиллерия на Украине все больше выходит из строя

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины
Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости
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Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Из-за износа западной артиллерии на Украине все больше орудий выходит из строя, а боеприпасы для них заканчиваются, сообщает Foreign Policy.
Ранее двухпартийная группа конгрессменов обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом начать поставки Украине кассетных боеприпасов для того, чтобы преодолеть проблемы с западным вооружением и нехваткой боеприпасов.
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"Для сторонников (поставок. — прим. ред.) этого оружия срочность его отправки возросла, так как из-за износа предоставленной Западом артиллерии все больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими", — говорится в статье.
В материале приводятся слова бывшего спецсоветника главкома ВСУ Валерия Залужного Дэна Райса: "Усовершенствованный боеприпас двойного назначения, достигая цели, убивает гораздо больше россиян <…> Так что технически, чтобы вывести из строя взвод или роту, нужно стрелять гораздо меньшим количеством снарядов", — заявил он.
Райс также отметил, что такие боеприпасы имеют кумулятивный заряд, способный пробить броню толщиной от 10 до 20 сантиметров.
В материале уточняется, что боеприпасы, за поставки которых выступили конгрессмены, могут разбрасывать по полю боя до 88 бомб, способных убивать и калечить мирных жителей на протяжении долгого времени даже после окончания боевых действий.
Ранее Пентагон заявил, что США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
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