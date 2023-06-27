https://ria.ru/20230627/artilleriya-1880611926.html

В США раскрыли тревожную деталь о состоянии артиллерии ВСУ

В США раскрыли тревожную деталь о состоянии артиллерии ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023

В США раскрыли тревожную деталь о состоянии артиллерии ВСУ

Из-за износа западной артиллерии на Украине все больше орудий выходит из строя, а боеприпасы для них заканчиваются, сообщает Foreign Policy. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T04:14

2023-06-27T04:14

2023-06-27T04:14

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Из-за износа западной артиллерии на Украине все больше орудий выходит из строя, а боеприпасы для них заканчиваются, сообщает Foreign Policy.Ранее двухпартийная группа конгрессменов обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом начать поставки Украине кассетных боеприпасов для того, чтобы преодолеть проблемы с западным вооружением и нехваткой боеприпасов."Для сторонников (поставок. — прим. ред.) этого оружия срочность его отправки возросла, так как из-за износа предоставленной Западом артиллерии все больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими", — говорится в статье.В материале приводятся слова бывшего спецсоветника главкома ВСУ Валерия Залужного Дэна Райса: "Усовершенствованный боеприпас двойного назначения, достигая цели, убивает гораздо больше россиян <…> Так что технически, чтобы вывести из строя взвод или роту, нужно стрелять гораздо меньшим количеством снарядов", — заявил он.Райс также отметил, что такие боеприпасы имеют кумулятивный заряд, способный пробить броню толщиной от 10 до 20 сантиметров.В материале уточняется, что боеприпасы, за поставки которых выступили конгрессмены, могут разбрасывать по полю боя до 88 бомб, способных убивать и калечить мирных жителей на протяжении долгого времени даже после окончания боевых действий.Ранее Пентагон заявил, что США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.

https://ria.ru/20230627/samolety-1880610142.html

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в мире, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины, пентагон