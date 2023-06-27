В США раскрыли тревожную деталь о состоянии артиллерии ВСУ
Foreign Policy: западная артиллерия на Украине все больше выходит из строя
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины
Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Из-за износа западной артиллерии на Украине все больше орудий выходит из строя, а боеприпасы для них заканчиваются, сообщает Foreign Policy.
Ранее двухпартийная группа конгрессменов обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом начать поставки Украине кассетных боеприпасов для того, чтобы преодолеть проблемы с западным вооружением и нехваткой боеприпасов.
"Для сторонников (поставок. — прим. ред.) этого оружия срочность его отправки возросла, так как из-за износа предоставленной Западом артиллерии все больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими", — говорится в статье.
В материале приводятся слова бывшего спецсоветника главкома ВСУ Валерия Залужного Дэна Райса: "Усовершенствованный боеприпас двойного назначения, достигая цели, убивает гораздо больше россиян <…> Так что технически, чтобы вывести из строя взвод или роту, нужно стрелять гораздо меньшим количеством снарядов", — заявил он.
Райс также отметил, что такие боеприпасы имеют кумулятивный заряд, способный пробить броню толщиной от 10 до 20 сантиметров.
В материале уточняется, что боеприпасы, за поставки которых выступили конгрессмены, могут разбрасывать по полю боя до 88 бомб, способных убивать и калечить мирных жителей на протяжении долгого времени даже после окончания боевых действий.
Ранее Пентагон заявил, что США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.