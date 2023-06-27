https://ria.ru/20230627/aptechki-1880650631.html

Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты

Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты - РИА Новости, 27.06.2023

Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты

Предприниматель из Челябинска Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала 20 аптечек, куда вошли кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, антисептики,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:41

2023-06-27T10:41

2023-06-27T10:41

надежные люди

челябинск

общероссийский народный фронт

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Предприниматель из Челябинска Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала 20 аптечек, куда вошли кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, антисептики, аптечки будут переданы бойцам снайперской роты в зону спецоперации, сообщила во вторник пресс-служба регионального ОНФ. "Челябинская предпринимательница Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала для южноуральских бойцов аптечки. В каждый набор вошло более 20 препаратов, которые помогут военнослужащим быстро встать на ноги и вернуться в строй: кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, бинты, зеленка, антисептики, препараты для желудка и многое другое", - говорится в сообщении. Со слов Пушкаревой, купить оптом столько препаратов было непросто - приобретать медикаменты пришлось в разных аптеках. Все средства упакованы в легкий органайзер защитного цвета, который удобно переносить с собой, уточняется в сообщении. Кроме аптечек, Пушкарева передала подсумки и тактические перчатки, которые помогут южноуральским ребятам выполнять свой долг быстрее и четче, поясняет ОНФ, добавляя, что Пушкарева не впервые помогает "нашим парням в зоне СВО". ОНФ обещает передать посылку южноуральским мобилизованным бойцам снайперской роты, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20230610/degtyarev-1877389276.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинск, общероссийский народный фронт