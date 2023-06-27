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Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты - РИА Новости, 27.06.2023
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10:41 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/aptechki-1880650631.html
Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты
Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты - РИА Новости, 27.06.2023
Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты
Предприниматель из Челябинска Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала 20 аптечек, куда вошли кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, антисептики,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:41
2023-06-27T10:41
надежные люди
челябинск
общероссийский народный фронт
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Предприниматель из Челябинска Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала 20 аптечек, куда вошли кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, антисептики, аптечки будут переданы бойцам снайперской роты в зону спецоперации, сообщила во вторник пресс-служба регионального ОНФ. "Челябинская предпринимательница Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала для южноуральских бойцов аптечки. В каждый набор вошло более 20 препаратов, которые помогут военнослужащим быстро встать на ноги и вернуться в строй: кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, бинты, зеленка, антисептики, препараты для желудка и многое другое", - говорится в сообщении. Со слов Пушкаревой, купить оптом столько препаратов было непросто - приобретать медикаменты пришлось в разных аптеках. Все средства упакованы в легкий органайзер защитного цвета, который удобно переносить с собой, уточняется в сообщении. Кроме аптечек, Пушкарева передала подсумки и тактические перчатки, которые помогут южноуральским ребятам выполнять свой долг быстрее и четче, поясняет ОНФ, добавляя, что Пушкарева не впервые помогает "нашим парням в зоне СВО". ОНФ обещает передать посылку южноуральским мобилизованным бойцам снайперской роты, поясняется в сообщении.
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челябинск, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Челябинск, Общероссийский народный фронт
Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты

Предприниматель из Челябинска Пушкарева собрала 20 аптечек для бойцов снайперской роты

© РИА Новости / Мария МарикянАптечка с медикаментами для оказания первой помощи
Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Предприниматель из Челябинска Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала 20 аптечек, куда вошли кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, антисептики, аптечки будут переданы бойцам снайперской роты в зону спецоперации, сообщила во вторник пресс-служба регионального ОНФ.
«
"Челябинская предпринимательница Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала для южноуральских бойцов аптечки. В каждый набор вошло более 20 препаратов, которые помогут военнослужащим быстро встать на ноги и вернуться в строй: кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, бинты, зеленка, антисептики, препараты для желудка и многое другое", - говорится в сообщении.
Со слов Пушкаревой, купить оптом столько препаратов было непросто - приобретать медикаменты пришлось в разных аптеках.
Все средства упакованы в легкий органайзер защитного цвета, который удобно переносить с собой, уточняется в сообщении.
Кроме аптечек, Пушкарева передала подсумки и тактические перчатки, которые помогут южноуральским ребятам выполнять свой долг быстрее и четче, поясняет ОНФ, добавляя, что Пушкарева не впервые помогает "нашим парням в зоне СВО".
ОНФ обещает передать посылку южноуральским мобилизованным бойцам снайперской роты, поясняется в сообщении.
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