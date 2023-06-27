https://ria.ru/20230627/aptechki-1880650631.html
Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты
Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты - РИА Новости, 27.06.2023
Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты
Предприниматель из Челябинска Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала 20 аптечек, куда вошли кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, антисептики,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:41
2023-06-27T10:41
2023-06-27T10:41
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Предприниматель из Челябинска Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала 20 аптечек, куда вошли кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, антисептики, аптечки будут переданы бойцам снайперской роты в зону спецоперации, сообщила во вторник пресс-служба регионального ОНФ. "Челябинская предпринимательница Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала для южноуральских бойцов аптечки. В каждый набор вошло более 20 препаратов, которые помогут военнослужащим быстро встать на ноги и вернуться в строй: кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, бинты, зеленка, антисептики, препараты для желудка и многое другое", - говорится в сообщении. Со слов Пушкаревой, купить оптом столько препаратов было непросто - приобретать медикаменты пришлось в разных аптеках. Все средства упакованы в легкий органайзер защитного цвета, который удобно переносить с собой, уточняется в сообщении. Кроме аптечек, Пушкарева передала подсумки и тактические перчатки, которые помогут южноуральским ребятам выполнять свой долг быстрее и четче, поясняет ОНФ, добавляя, что Пушкарева не впервые помогает "нашим парням в зоне СВО". ОНФ обещает передать посылку южноуральским мобилизованным бойцам снайперской роты, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20230610/degtyarev-1877389276.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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челябинск, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Челябинск, Общероссийский народный фронт
Предприниматель из Челябинска собрала аптечки для бойцов снайперской роты
Предприниматель из Челябинска Пушкарева собрала 20 аптечек для бойцов снайперской роты
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Предприниматель из Челябинска Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала 20 аптечек, куда вошли кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, антисептики, аптечки будут переданы бойцам снайперской роты в зону спецоперации, сообщила во вторник пресс-служба регионального ОНФ.
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"Челябинская предпринимательница Лариса Пушкарева вместе с коллегами собрала для южноуральских бойцов аптечки. В каждый набор вошло более 20 препаратов, которые помогут военнослужащим быстро встать на ноги и вернуться в строй: кровоостанавливающие жгуты, жаропонижающее, бинты, зеленка, антисептики, препараты для желудка и многое другое", - говорится в сообщении.
Со слов Пушкаревой, купить оптом столько препаратов было непросто - приобретать медикаменты пришлось в разных аптеках.
Все средства упакованы в легкий органайзер защитного цвета, который удобно переносить с собой, уточняется в сообщении.
Кроме аптечек, Пушкарева передала подсумки и тактические перчатки, которые помогут южноуральским ребятам выполнять свой долг быстрее и четче, поясняет ОНФ, добавляя, что Пушкарева не впервые помогает "нашим парням в зоне СВО".
ОНФ обещает передать посылку южноуральским мобилизованным бойцам снайперской роты, поясняется в сообщении.
Дегтярев передал бойцам Росгвардии защитные костюмы и радиостанции