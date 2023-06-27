https://ria.ru/20230627/aktivy-1880715592.html

Эстония разработала схему использования российских активов для помощи Киеву

Эстония разработала схему использования российских активов для помощи Киеву - РИА Новости, 27.06.2023

Эстония разработала схему использования российских активов для помощи Киеву

Эстония разработала юридическую схему использования замороженных в республике активов России для помощи Украине, в ближайшие недели она должна получить... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:43

2023-06-27T14:43

2023-06-27T14:43

эстония

кая каллас

евросоюз

еврокомиссия

украина

россия

в мире

экономика

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн - РИА Новости. Эстония разработала юридическую схему использования замороженных в республике активов России для помощи Украине, в ближайшие недели она должна получить одобрение правительства, сообщило во вторник издание Postimees. "Решение практически готово, оно обсуждалось в кабинете министров, но некоторые детали еще нужно уточнить. Мы также можем показать другим странам, как такое решение может работать на законных основаниях", - приводит Postimees слова премьера Эстонии Каи Каллас. Премьер добавила, что правительство должно одобрить эту схему "в ближайшие недели". Согласно разработанному МИД плану, замороженные в Эстонии российские активы начнут работать для восстановления Украины в авансовом порядке. Таким образом, если Россия возьмет на себя ответственность за причиненный ущерб и компенсирует его, в будущем появится возможность получить компенсацию за конфискованное в Эстонии российское имущество. Ранее эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) сообщило, что в Эстонии заморожено 34,8 миллиона евро, в том числе более 8,7 миллионов евро на счетах авансовых платежей Налогово-таможенного департамента. Они не включают другие материальные активы, такие как стоимость компаний и основных средств, дебиторская задолженность или упущенная выгода. Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".

https://ria.ru/20230619/dolg-1879039507.html

https://ria.ru/20230526/aktivy-1874312999.html

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эстония, кая каллас, евросоюз, еврокомиссия, украина, россия, в мире, экономика