https://ria.ru/20230627/akter-1880618102.html
СМИ: известного японского актера арестовали после самоубийства матери
СМИ: известного японского актера арестовали после самоубийства матери - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: известного японского актера арестовали после самоубийства матери
Один из самых известных в Японии актеров театра Кабуки Энносукэ Итикава был арестован во вторник по подозрению в содействии совершению самоубийства его матерью... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T06:47
2023-06-27T06:47
2023-06-27T06:51
япония
токио
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ТОКИО, 27 июн - РИА Новости. Один из самых известных в Японии актеров театра Кабуки Энносукэ Итикава был арестован во вторник по подозрению в содействии совершению самоубийства его матерью в середине прошлого месяца, передает телеканал NHK. Итикава, настоящее имя которого Такахико Киноси, был найден 18 мая без сознания в доме его родителей в Токио вместе с со своими матерью и отцом, смерть которых позже подтвердили медики. В ходе следствия актер признался, что у него и его родителей состоялся разговор, в ходе которого все трое договорились совершить самоубийство, "чтобы переродиться заново". Полиция подозревает, что именно Итикава передал снотворное своей матери. Также расследуется возможность причастности актера к самоубийству его отца, в крови которого также было найдено снотворное. Телеканал отмечает, что инцидент произошел в тот же день, когда в одном из японских еженедельников появилась статья, обличающая неподобающее поведение Итикавы в отношении сотрудников и коллег в его труппе, в том числе словесная травля и сексуальное посягательство.
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япония, токио
СМИ: известного японского актера арестовали после самоубийства матери
СМИ: японского актера театра Кабуки Энносукэ арестовали после самоубийства матери
ТОКИО, 27 июн - РИА Новости.
Один из самых известных в Японии актеров театра Кабуки Энносукэ Итикава был арестован во вторник по подозрению в содействии совершению самоубийства его матерью в середине прошлого месяца, передает телеканал
NHK.
Итикава, настоящее имя которого Такахико Киноси, был найден 18 мая без сознания в доме его родителей в Токио
вместе с со своими матерью и отцом, смерть которых позже подтвердили медики.
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В ходе следствия актер признался, что у него и его родителей состоялся разговор, в ходе которого все трое договорились совершить самоубийство, "чтобы переродиться заново".
Полиция подозревает, что именно Итикава передал снотворное своей матери. Также расследуется возможность причастности актера к самоубийству его отца, в крови которого также было найдено снотворное.
Телеканал отмечает, что инцидент произошел в тот же день, когда в одном из японских еженедельников появилась статья, обличающая неподобающее поведение Итикавы в отношении сотрудников и коллег в его труппе, в том числе словесная травля и сексуальное посягательство.
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