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Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать зверей и птиц летом - РИА Новости, 27.06.2023
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15:53 26.06.2023 (обновлено: 14:53 27.06.2023)
https://ria.ru/20230626/zhivotnye-1880719891.html
Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать зверей и птиц летом
Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать зверей и птиц летом - РИА Новости, 27.06.2023
Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать зверей и птиц летом
Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать животных летом, так как звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-26T15:53
2023-06-27T14:53
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мосприрода
москва
животные
дикие животные
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать животных летом, так как звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Специалисты Мосприроды напоминают, что кормление в летний период разными лакомствами может причинить животным вред, поскольку у мохнатых и пернатых жителей притупятся природные инстинкты, и им будет труднее выжить в условиях дикой природы без помощи человека. Они могут потерять навык поиска еды", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, на московских природных территориях созданы естественные условия обитания диких животных. До зимы звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм.
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мосприрода, москва, животные, дикие животные
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Животные, Дикие животные

Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать зверей и птиц летом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБольшая синица в парке
Большая синица в парке - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Большая синица в парке
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать животных летом, так как звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды напоминают, что кормление в летний период разными лакомствами может причинить животным вред, поскольку у мохнатых и пернатых жителей притупятся природные инстинкты, и им будет труднее выжить в условиях дикой природы без помощи человека. Они могут потерять навык поиска еды", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, на московских природных территориях созданы естественные условия обитания диких животных. До зимы звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм.
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