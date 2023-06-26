https://ria.ru/20230626/zhivotnye-1880719891.html

Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать зверей и птиц летом

Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать зверей и птиц летом - РИА Новости, 27.06.2023

Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать зверей и птиц летом

Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать животных летом, так как звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-26T15:53

2023-06-26T15:53

2023-06-27T14:53

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты Мосприроды призвали не подкармливать животных летом, так как звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Специалисты Мосприроды напоминают, что кормление в летний период разными лакомствами может причинить животным вред, поскольку у мохнатых и пернатых жителей притупятся природные инстинкты, и им будет труднее выжить в условиях дикой природы без помощи человека. Они могут потерять навык поиска еды", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, на московских природных территориях созданы естественные условия обитания диких животных. До зимы звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, животные, дикие животные