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Госдума: проект о частных военных компаниях может быть готов к осени

Госдума: проект о частных военных компаниях может быть готов к осени - РИА Новости, 26.06.2023

Госдума: проект о частных военных компаниях может быть готов к осени

Законопроект о частных военных компаниях может быть подготовлен к осенней сессии, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:44

2023-06-26T21:44

2023-06-26T21:44

россия

белоруссия

ростов-на-дону

андрей картаполов

евгений пригожин

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законопроект о частных военных компаниях может быть подготовлен к осенней сессии, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о деятельности ЧВК. "Вопрос серьезный, он требует детальной проработки, согласования межведомственного очень серьезного согласования. Поэтому, я думаю, в осеннюю сессию наиболее такой, скажем так, реальный срок", - сказал Картаполов в эфире РБК. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/nalogi-1880549795.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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россия, белоруссия, ростов-на-дону, андрей картаполов, евгений пригожин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа), владимир путин