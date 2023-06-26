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Госдума: проект о частных военных компаниях может быть готов к осени
Госдума: проект о частных военных компаниях может быть готов к осени - РИА Новости, 26.06.2023
Госдума: проект о частных военных компаниях может быть готов к осени
Законопроект о частных военных компаниях может быть подготовлен к осенней сессии, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T21:44
2023-06-26T21:44
2023-06-26T21:44
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законопроект о частных военных компаниях может быть подготовлен к осенней сессии, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о деятельности ЧВК. "Вопрос серьезный, он требует детальной проработки, согласования межведомственного очень серьезного согласования. Поэтому, я думаю, в осеннюю сессию наиболее такой, скажем так, реальный срок", - сказал Картаполов в эфире РБК. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, андрей картаполов, евгений пригожин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа), владимир путин
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Андрей Картаполов, Евгений Пригожин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), РБК (медиагруппа), Владимир Путин
Госдума: проект о частных военных компаниях может быть готов к осени
Картаполов: проект о частных военных компаниях может быть готов к осенней сессии