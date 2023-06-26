https://ria.ru/20230626/zaem-1880545970.html

На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем

На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем - РИА Новости, 26.06.2023

На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем

Новый льготный заем запущен для промышленных предприятий Краснодарского края, до 30 миллионов рублей по ставке 2-3% годовых смогут получить производители,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:40

2023-06-26T17:40

2023-06-26T17:40

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Новый льготный заем запущен для промышленных предприятий Краснодарского края, до 30 миллионов рублей по ставке 2-3% годовых смогут получить производители, работающие по краевым госконтрактам, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Мы заинтересованы, чтобы возведение и ремонты краевых детских садов и школ, медицинских учреждений обеспечивали в кооперации, в том числе, с местными предпринимателями. Для поддержки таких предприятий запустили новый льготный заем "Госконтракт" в Фонде развития промышленности региона", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что новую программу льготного займа будут финансировать за счет собственных средств Фонда. В рамках программы финансирования "Госконтракт" предприятия смогут получить от 5 до 30 миллионов рублей на срок не более двух лет по ставке 2-3% годовых. Пониженная процентная ставка предусмотрена для производителей, работающих по краевым госконтрактам. Эти средства можно направить на покупку сырья, материалов и комплектующих, а также на оплату расходов по заработной плате сотрудников, задействованных в производстве продукции, добавляют в пресс-службе. "Каждый вложенный бюджетный рубль приносит дивиденды краю в виде роста объема производства, новых рабочих мест, повышения доходности бюджета. Только за последние четыре месяца промпредприятия перечислили более шести миллиардов рублей налогов – на 11,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", – подчеркнул Кондратьев. По его словам, объем капитализации краевого Фонда развития промышленности составляет пять миллиардов рублей, что является "одним из самых высоких показателей в России". В этом году Фонд докапитализируют еще на 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230626/shkola-1880535434.html

https://ria.ru/20230621/etnokultura-1879683886.html

краснодарский край

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краснодарский край, вениамин кондратьев