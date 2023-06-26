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На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем - РИА Новости, 26.06.2023
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Краснодарский край
 
17:40 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/zaem-1880545970.html
На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем
На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем - РИА Новости, 26.06.2023
На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем
Новый льготный заем запущен для промышленных предприятий Краснодарского края, до 30 миллионов рублей по ставке 2-3% годовых смогут получить производители,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:40
2023-06-26T17:40
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Новый льготный заем запущен для промышленных предприятий Краснодарского края, до 30 миллионов рублей по ставке 2-3% годовых смогут получить производители, работающие по краевым госконтрактам, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Мы заинтересованы, чтобы возведение и ремонты краевых детских садов и школ, медицинских учреждений обеспечивали в кооперации, в том числе, с местными предпринимателями. Для поддержки таких предприятий запустили новый льготный заем "Госконтракт" в Фонде развития промышленности региона", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что новую программу льготного займа будут финансировать за счет собственных средств Фонда. В рамках программы финансирования "Госконтракт" предприятия смогут получить от 5 до 30 миллионов рублей на срок не более двух лет по ставке 2-3% годовых. Пониженная процентная ставка предусмотрена для производителей, работающих по краевым госконтрактам. Эти средства можно направить на покупку сырья, материалов и комплектующих, а также на оплату расходов по заработной плате сотрудников, задействованных в производстве продукции, добавляют в пресс-службе. "Каждый вложенный бюджетный рубль приносит дивиденды краю в виде роста объема производства, новых рабочих мест, повышения доходности бюджета. Только за последние четыре месяца промпредприятия перечислили более шести миллиардов рублей налогов – на 11,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", – подчеркнул Кондратьев. По его словам, объем капитализации краевого Фонда развития промышленности составляет пять миллиардов рублей, что является "одним из самых высоких показателей в России". В этом году Фонд докапитализируют еще на 500 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230626/shkola-1880535434.html
https://ria.ru/20230621/etnokultura-1879683886.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем

На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем до 30 миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Новый льготный заем запущен для промышленных предприятий Краснодарского края, до 30 миллионов рублей по ставке 2-3% годовых смогут получить производители, работающие по краевым госконтрактам, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Мы заинтересованы, чтобы возведение и ремонты краевых детских садов и школ, медицинских учреждений обеспечивали в кооперации, в том числе, с местными предпринимателями. Для поддержки таких предприятий запустили новый льготный заем "Госконтракт" в Фонде развития промышленности региона", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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Отмечается, что новую программу льготного займа будут финансировать за счет собственных средств Фонда. В рамках программы финансирования "Госконтракт" предприятия смогут получить от 5 до 30 миллионов рублей на срок не более двух лет по ставке 2-3% годовых.
Пониженная процентная ставка предусмотрена для производителей, работающих по краевым госконтрактам. Эти средства можно направить на покупку сырья, материалов и комплектующих, а также на оплату расходов по заработной плате сотрудников, задействованных в производстве продукции, добавляют в пресс-службе.
"Каждый вложенный бюджетный рубль приносит дивиденды краю в виде роста объема производства, новых рабочих мест, повышения доходности бюджета. Только за последние четыре месяца промпредприятия перечислили более шести миллиардов рублей налогов – на 11,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", – подчеркнул Кондратьев.
По его словам, объем капитализации краевого Фонда развития промышленности составляет пять миллиардов рублей, что является "одним из самых высоких показателей в России". В этом году Фонд докапитализируют еще на 500 миллионов рублей.
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