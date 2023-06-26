https://ria.ru/20230626/zaem-1880545970.html
На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем
На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем - РИА Новости, 26.06.2023
На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем
Новый льготный заем запущен для промышленных предприятий Краснодарского края, до 30 миллионов рублей по ставке 2-3% годовых смогут получить производители,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:40
2023-06-26T17:40
2023-06-26T17:40
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Новый льготный заем запущен для промышленных предприятий Краснодарского края, до 30 миллионов рублей по ставке 2-3% годовых смогут получить производители, работающие по краевым госконтрактам, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Мы заинтересованы, чтобы возведение и ремонты краевых детских садов и школ, медицинских учреждений обеспечивали в кооперации, в том числе, с местными предпринимателями. Для поддержки таких предприятий запустили новый льготный заем "Госконтракт" в Фонде развития промышленности региона", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что новую программу льготного займа будут финансировать за счет собственных средств Фонда. В рамках программы финансирования "Госконтракт" предприятия смогут получить от 5 до 30 миллионов рублей на срок не более двух лет по ставке 2-3% годовых. Пониженная процентная ставка предусмотрена для производителей, работающих по краевым госконтрактам. Эти средства можно направить на покупку сырья, материалов и комплектующих, а также на оплату расходов по заработной плате сотрудников, задействованных в производстве продукции, добавляют в пресс-службе. "Каждый вложенный бюджетный рубль приносит дивиденды краю в виде роста объема производства, новых рабочих мест, повышения доходности бюджета. Только за последние четыре месяца промпредприятия перечислили более шести миллиардов рублей налогов – на 11,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", – подчеркнул Кондратьев. По его словам, объем капитализации краевого Фонда развития промышленности составляет пять миллиардов рублей, что является "одним из самых высоких показателей в России". В этом году Фонд докапитализируют еще на 500 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230626/shkola-1880535434.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем
На Кубани для промпредприятий ввели новый льготный заем до 30 миллионов рублей
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Новый льготный заем запущен для промышленных предприятий Краснодарского края, до 30 миллионов рублей по ставке 2-3% годовых смогут получить производители, работающие по краевым госконтрактам, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Мы заинтересованы, чтобы возведение и ремонты краевых детских садов и школ, медицинских учреждений обеспечивали в кооперации, в том числе, с местными предпринимателями. Для поддержки таких предприятий запустили новый льготный заем "Госконтракт" в Фонде развития промышленности региона", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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Отмечается, что новую программу льготного займа будут финансировать за счет собственных средств Фонда. В рамках программы финансирования "Госконтракт" предприятия смогут получить от 5 до 30 миллионов рублей на срок не более двух лет по ставке 2-3% годовых.
Пониженная процентная ставка предусмотрена для производителей, работающих по краевым госконтрактам. Эти средства можно направить на покупку сырья, материалов и комплектующих, а также на оплату расходов по заработной плате сотрудников, задействованных в производстве продукции, добавляют в пресс-службе.
"Каждый вложенный бюджетный рубль приносит дивиденды краю в виде роста объема производства, новых рабочих мест, повышения доходности бюджета. Только за последние четыре месяца промпредприятия перечислили более шести миллиардов рублей налогов – на 11,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", – подчеркнул Кондратьев.
По его словам, объем капитализации краевого Фонда развития промышленности составляет пять миллиардов рублей, что является "одним из самых высоких показателей в России". В этом году Фонд докапитализируют еще на 500 миллионов рублей.
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