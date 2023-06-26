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НАБУ подтвердило задержание главы Тернопольского облсовета
НАБУ подтвердило задержание главы Тернопольского облсовета - РИА Новости, 26.06.2023
НАБУ подтвердило задержание главы Тернопольского облсовета
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в понедельник сообщило в телеграм-канале о задержании главы Тернопольского областного совета Михаила Головко... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:01
2023-06-26T12:01
2023-06-26T12:01
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в понедельник сообщило в телеграм-канале о задержании главы Тернопольского областного совета Михаила Головко при получении неправомерной выгоды. "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) задержали председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации при получении неправомерной выгоды", - заявили в НАБУ.По версии следствия, задержанные требовали почти 1,8 миллиона гривен (48,7 тысячи долларов) у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием. Также за эти средства они якобы обещали погасить долг Тернопольской военной администрации за работы, которые были выполнены и приняты еще в 2022 году. Сумма неправомерной выгоды составляла 5-10% от общей суммы. В НАБУ отметили, что задержанным будет предъявлено обвинение, предварительно, по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
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в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
НАБУ подтвердило задержание главы Тернопольского облсовета
НАБУ подтвердило задержание главы Тернопольского облсовета Головко
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в понедельник сообщило в телеграм-канале
о задержании главы Тернопольского областного совета Михаила Головко при получении неправомерной выгоды.
«
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) задержали председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации при получении неправомерной выгоды", - заявили в НАБУ.
По версии следствия, задержанные требовали почти 1,8 миллиона гривен (48,7 тысячи долларов) у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием. Также за эти средства они якобы обещали погасить долг Тернопольской военной администрации за работы, которые были выполнены и приняты еще в 2022 году. Сумма неправомерной выгоды составляла 5-10% от общей суммы.
В НАБУ отметили, что задержанным будет предъявлено обвинение, предварительно, по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
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