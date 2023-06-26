https://ria.ru/20230626/yaponiya-1880386137.html
В Токио недовольны российским законом о Дне Победы над Японией
В Токио недовольны российским законом о Дне Победы над Японией - РИА Новости, 26.06.2023
В Токио недовольны российским законом о Дне Победы над Японией
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно утверждает, что принятый в России закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T06:53
2023-06-26T06:53
2023-06-26T06:53
в мире
россия
япония
токио
хирокадзу мацуно
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg
ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно утверждает, что принятый в России закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, может якобы спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские – в Японии. "Нам известно, что принят такой закон. По поводу прошедшей войны наша страна постоянно доводит до сведения России видение и позицию нашей страны. Принятый закон не только подхлестнет антияпонские настроения в российском народе, но и приведет к раздуванию антироссийских настроений в японском народе. Это крайне прискорбно. По дипломатическим каналам 23 июня российской стороне было передано представление об этой позиции Японии, а также призвали (Россию) не создавать специально ненужное противостояние между (нашими) народами", - сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио. В субботу президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом изменяется наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В пояснительных материалах отмечается, что после начала спецоперации Токио "в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию" против РФ. В пояснительных материалах подчеркивается, что предложенное изменение может быть одной из "контрмер". В связи с этим Мацуно отметил, что воздерживается от комментариев причин, побудивших Россию принять этот закон, но заверил, что Япония продолжит жесткие санкции против России и сильную помощь Украине".
https://ria.ru/20230622/yaponiya-1879714623.html
россия
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_58934b647f8656174864508d3575aee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, токио, хирокадзу мацуно, владимир путин
В мире, Россия, Япония, Токио, Хирокадзу Мацуно, Владимир Путин
В Токио недовольны российским законом о Дне Победы над Японией
В Токио возмутились российским законом о Дне Победы над милитаристской Японией 3 сентября
ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно утверждает, что принятый в России закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, может якобы спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские – в Японии.
«
"Нам известно, что принят такой закон. По поводу прошедшей войны наша страна постоянно доводит до сведения России видение и позицию нашей страны. Принятый закон не только подхлестнет антияпонские настроения в российском народе, но и приведет к раздуванию антироссийских настроений в японском народе. Это крайне прискорбно. По дипломатическим каналам 23 июня российской стороне было передано представление об этой позиции Японии, а также призвали (Россию) не создавать специально ненужное противостояние между (нашими) народами", - сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио.
В субботу президент России Владимир Путин
подписал закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом изменяется наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В пояснительных материалах отмечается, что после начала спецоперации Токио "в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию" против РФ. В пояснительных материалах подчеркивается, что предложенное изменение может быть одной из "контрмер".
В связи с этим Мацуно отметил, что воздерживается от комментариев причин, побудивших Россию принять этот закон, но заверил, что Япония продолжит жесткие санкции против России и сильную помощь Украине".
Япония не смирилась с итогами мировой войны, заявил глава российской миссии