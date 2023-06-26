https://ria.ru/20230626/yaponiya-1880386137.html

В Токио недовольны российским законом о Дне Победы над Японией

В Токио недовольны российским законом о Дне Победы над Японией - РИА Новости, 26.06.2023

В Токио недовольны российским законом о Дне Победы над Японией

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно утверждает, что принятый в России закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T06:53

2023-06-26T06:53

2023-06-26T06:53

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япония

токио

хирокадзу мацуно

владимир путин

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ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно утверждает, что принятый в России закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, может якобы спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские – в Японии. "Нам известно, что принят такой закон. По поводу прошедшей войны наша страна постоянно доводит до сведения России видение и позицию нашей страны. Принятый закон не только подхлестнет антияпонские настроения в российском народе, но и приведет к раздуванию антироссийских настроений в японском народе. Это крайне прискорбно. По дипломатическим каналам 23 июня российской стороне было передано представление об этой позиции Японии, а также призвали (Россию) не создавать специально ненужное противостояние между (нашими) народами", - сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио. В субботу президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом изменяется наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В пояснительных материалах отмечается, что после начала спецоперации Токио "в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию" против РФ. В пояснительных материалах подчеркивается, что предложенное изменение может быть одной из "контрмер". В связи с этим Мацуно отметил, что воздерживается от комментариев причин, побудивших Россию принять этот закон, но заверил, что Япония продолжит жесткие санкции против России и сильную помощь Украине".

https://ria.ru/20230622/yaponiya-1879714623.html

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в мире, россия, япония, токио, хирокадзу мацуно, владимир путин