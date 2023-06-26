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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 26.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
В Киевской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T01:32
2023-06-26T01:32
2023-06-26T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели"."Киевщина, <...> слышны взрывы", — говорится в сообщении.Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
"Зеркало недели": в Киевской области сообщили о взрывах