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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 26.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T01:32

2023-06-26T01:32

2023-06-26T11:18

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели"."Киевщина, <...> слышны взрывы", — говорится в сообщении.Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

киевская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киевская область, вооруженные силы рф