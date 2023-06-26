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Вузы начнут штатно работать со вторника, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.06.2023
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13:08 26.06.2023 (обновлено: 13:46 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vuzy-1880451168.html
Вузы начнут штатно работать со вторника, заявил Чернышенко
Вузы начнут штатно работать со вторника, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.06.2023
Вузы начнут штатно работать со вторника, заявил Чернышенко
Вузы в регионах России, где вводился режим контртеррористической операции (КТО), с завтрашнего дня возобновят работу в обычном режиме, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:08
2023-06-26T13:46
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
общество
навигатор абитуриента
москва
воронежская область
евгений пригожин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вузы в регионах России, где вводился режим контртеррористической операции (КТО), с завтрашнего дня возобновят работу в обычном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Ректоры самостоятельно принимали решения по проведению экзаменов – перенос на другие даты или дистанционно. В связи с отменой режима КТО с завтрашнего дня вузы этих регионов будут работать уже штатно. В остальных субъектах приемные экзаменационные комиссии работали в обычном режиме", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Он напомнил, что в ходе попытки мятежа в России, в Москве, Московской и Воронежской областях из-за ограничений действовала онлайн-подача документов.Чернышенко также отметил, что в России с начала приемной кампании подано 188 тысяч заявлений от абитуриентов, из них через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" - 133 тысячи.Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
https://ria.ru/20230626/infrastruktura-1880449132.html
https://na.ria.ru/20230619/vuzy-1879175082.html
россия
москва
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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, общество, навигатор абитуриента, москва, воронежская область, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Общество, Навигатор абитуриента, Москва, Воронежская область, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Вузы начнут штатно работать со вторника, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: вузы в регионах, где был режим КТО, возобновят обычную работу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вузы в регионах России, где вводился режим контртеррористической операции (КТО), с завтрашнего дня возобновят работу в обычном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Ректоры самостоятельно принимали решения по проведению экзаменов – перенос на другие даты или дистанционно. В связи с отменой режима КТО с завтрашнего дня вузы этих регионов будут работать уже штатно. В остальных субъектах приемные экзаменационные комиссии работали в обычном режиме", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Он напомнил, что в ходе попытки мятежа в России, в Москве, Московской и Воронежской областях из-за ограничений действовала онлайн-подача документов.
Чернышенко также отметил, что в России с начала приемной кампании подано 188 тысяч заявлений от абитуриентов, из них через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" - 133 тысячи.
Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Абитуриенты в Российском университете транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Чернышенко рассказал, готовы ли вузы к приемной кампании
19 июня, 15:20
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинОбществоНавигатор абитуриентаМоскваВоронежская областьЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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