Вузы начнут штатно работать со вторника, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко: вузы в регионах, где был режим КТО, возобновят обычную работу
Студенты на лекции. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вузы в регионах России, где вводился режим контртеррористической операции (КТО), с завтрашнего дня возобновят работу в обычном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Ректоры самостоятельно принимали решения по проведению экзаменов – перенос на другие даты или дистанционно. В связи с отменой режима КТО с завтрашнего дня вузы этих регионов будут работать уже штатно. В остальных субъектах приемные экзаменационные комиссии работали в обычном режиме", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Он напомнил, что в ходе попытки мятежа в России, в Москве, Московской и Воронежской областях из-за ограничений действовала онлайн-подача документов.
Чернышенко также отметил, что в России с начала приемной кампании подано 188 тысяч заявлений от абитуриентов, из них через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" - 133 тысячи.
Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.