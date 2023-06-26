https://ria.ru/20230626/vizy-1880430643.html

Эксперты рассказали, какие визовые центры не работают 26 июня

Эксперты рассказали, какие визовые центры не работают 26 июня - РИА Новости, 26.06.2023

Эксперты рассказали, какие визовые центры не работают 26 июня

Эксперты рассказали, что делать путешественникам, которые были записаны на подачу документов в визовые центры на объявленный выходным 26 июня. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:29

2023-06-26T11:29

2023-06-26T11:36

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, что делать путешественникам, которые были записаны на подачу документов в визовые центры на объявленный выходным 26 июня."Сотрудники передают с мест, что визовые центры работают и принимают документы в обычном режиме. Мы подали сегодня всех данные всех, кто был записан на понедельник. Китай принимает документы в посольстве, оно также работает", – сказал исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.Но часть визовых центров работать не будет. Так, не примут документы в Москве и Воронеже на поездку в Венгрию. Не получится обратиться за разрешением на въезд в Финляндию. В столице и Ростове-на-Дону не примут заявления в визовых центрах Австрии, Мальты и Словении."Самые популярные визовые центры, через которые туристы получают разрешение на въезд во Францию и Испанию, о выходном не объявляли. У них будет прием заявителей в обычном режиме", – говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд.На практике сервисно-визовые центры могут сами назначить дату приема документов, если в запланированный день подачи организация не работала, рассказывает Валд. "Так, в визовом центре Франции 23 июня по техническим причинам путешественников не принимали. И сотрудники заранее прислали клиентам сообщения о переносе их записи на другую дату – с 23 на 28 июня", – объяснила она.Обычно происходит так: если перенос записи по вине центра, то сотрудники письмом назначают другую дату приема. Туристам необходимо проверить электронную почту. Если уведомления нет, то заявителю придется "ловить" новый слот на подачу документов.Еще вариант: позвонить в визовый центр и попросить найти дату для записи, поскольку слот "сгорел" не по вине клиента.

https://ria.ru/20230625/turizm-1880333559.html

франция

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, франция, китай, москва, visa, inc., шенгенская виза, куда можно лететь