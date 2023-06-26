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Эксперты рассказали, какие визовые центры не работают 26 июня - РИА Новости, 26.06.2023
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Туризм
 
11:29 26.06.2023 (обновлено: 11:36 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vizy-1880430643.html
Эксперты рассказали, какие визовые центры не работают 26 июня
Эксперты рассказали, какие визовые центры не работают 26 июня - РИА Новости, 26.06.2023
Эксперты рассказали, какие визовые центры не работают 26 июня
Эксперты рассказали, что делать путешественникам, которые были записаны на подачу документов в визовые центры на объявленный выходным 26 июня. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:29
2023-06-26T11:36
туризм
новости - туризм
франция
китай
москва
visa, inc.
шенгенская виза
куда можно лететь
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, что делать путешественникам, которые были записаны на подачу документов в визовые центры на объявленный выходным 26 июня."Сотрудники передают с мест, что визовые центры работают и принимают документы в обычном режиме. Мы подали сегодня всех данные всех, кто был записан на понедельник. Китай принимает документы в посольстве, оно также работает", – сказал исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.Но часть визовых центров работать не будет. Так, не примут документы в Москве и Воронеже на поездку в Венгрию. Не получится обратиться за разрешением на въезд в Финляндию. В столице и Ростове-на-Дону не примут заявления в визовых центрах Австрии, Мальты и Словении."Самые популярные визовые центры, через которые туристы получают разрешение на въезд во Францию и Испанию, о выходном не объявляли. У них будет прием заявителей в обычном режиме", – говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд.На практике сервисно-визовые центры могут сами назначить дату приема документов, если в запланированный день подачи организация не работала, рассказывает Валд. "Так, в визовом центре Франции 23 июня по техническим причинам путешественников не принимали. И сотрудники заранее прислали клиентам сообщения о переносе их записи на другую дату – с 23 на 28 июня", – объяснила она.Обычно происходит так: если перенос записи по вине центра, то сотрудники письмом назначают другую дату приема. Туристам необходимо проверить электронную почту. Если уведомления нет, то заявителю придется "ловить" новый слот на подачу документов.Еще вариант: позвонить в визовый центр и попросить найти дату для записи, поскольку слот "сгорел" не по вине клиента.
https://ria.ru/20230625/turizm-1880333559.html
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новости - туризм, франция, китай, москва, visa, inc., шенгенская виза, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Франция, Китай, Москва, Visa, Inc., Шенгенская виза, куда можно лететь
Эксперты рассказали, какие визовые центры не работают 26 июня

Эксперты рассказали, какие визовые центры не принимают посетителей 26 июня

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛюди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве
Люди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, что делать путешественникам, которые были записаны на подачу документов в визовые центры на объявленный выходным 26 июня.
"Сотрудники передают с мест, что визовые центры работают и принимают документы в обычном режиме. Мы подали сегодня всех данные всех, кто был записан на понедельник. Китай принимает документы в посольстве, оно также работает", – сказал исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.
Но часть визовых центров работать не будет. Так, не примут документы в Москве и Воронеже на поездку в Венгрию. Не получится обратиться за разрешением на въезд в Финляндию. В столице и Ростове-на-Дону не примут заявления в визовых центрах Австрии, Мальты и Словении.
"Самые популярные визовые центры, через которые туристы получают разрешение на въезд во Францию и Испанию, о выходном не объявляли. У них будет прием заявителей в обычном режиме", – говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд.
На практике сервисно-визовые центры могут сами назначить дату приема документов, если в запланированный день подачи организация не работала, рассказывает Валд. "Так, в визовом центре Франции 23 июня по техническим причинам путешественников не принимали. И сотрудники заранее прислали клиентам сообщения о переносе их записи на другую дату – с 23 на 28 июня", – объяснила она.
Обычно происходит так: если перенос записи по вине центра, то сотрудники письмом назначают другую дату приема. Туристам необходимо проверить электронную почту. Если уведомления нет, то заявителю придется "ловить" новый слот на подачу документов.
Еще вариант: позвонить в визовый центр и попросить найти дату для записи, поскольку слот "сгорел" не по вине клиента.
Туапсе - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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ТуризмНовости - ТуризмФранцияКитайМоскваVisa, Inc.Шенгенская визакуда можно лететь
 
 
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