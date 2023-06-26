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Во Вьетнаме меняются правила посещения страны для туристов - РИА Новости, 26.06.2023
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Туризм
 
15:07 26.06.2023 (обновлено: 15:08 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vetnam-1880481409.html
Во Вьетнаме меняются правила посещения страны для туристов
Во Вьетнаме меняются правила посещения страны для туристов - РИА Новости, 26.06.2023
Во Вьетнаме меняются правила посещения страны для туристов
Парламент Вьетнама утвердил визовые послабления, которые будут действовать в отношении иностранцев, россиян – в том числе, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:07
2023-06-26T15:08
туризм
новости - туризм
куда можно лететь
отдых на море
вьетнам
ассоциация туроператоров россии (атор)
ираэро
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Парламент Вьетнама утвердил визовые послабления, которые будут действовать в отношении иностранцев, россиян – в том числе, сообщает АТОР. С 15 августа 2023 года срок действия туристических электронных виз будет составлять 90 дней вместо нынешних 30. Сейчас Вьетнам выдает разрешения на въезд гражданам 80 государств, причем оно действительно только на разовую поездку.Для жителей стран, имеющих соглашение о безвизовых поездках с Вьетнамом, в том числе и РФ, срок пребывания увеличивается с 15 до 45 дней.За первые пять месяцев 2023 года Вьетнам принял 4,6 миллиона иностранцев при планировавшихся восьми миллионах. Тем не менее, это лишь 63 процента от допандемийного уровня.Россияне могут купить недельный тур во Вьетнам на июль за 180 тысяч рублей на двоих. Ковидных ограничений нет, но лететь туда придется с пересадкой. В июле появится прямой рейс "ИрАэро" из Иркутска в Ханой, стоимость билета – от 44 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230625/tseny-1880333956.html
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новости - туризм, куда можно лететь, отдых на море, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), ираэро
Туризм, Новости - Туризм, куда можно лететь, Отдых на море, Вьетнам, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ИрАэро
Во Вьетнаме меняются правила посещения страны для туристов

Во Вьетнаме с августа срок безвизового пребывания для россиян увеличится до 45 дней

© iStock.com / Evgeny ErmakovЖенщина продает папайю на рынке в Нячанге
Женщина продает папайю на рынке в Нячанге - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© iStock.com / Evgeny Ermakov
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Парламент Вьетнама утвердил визовые послабления, которые будут действовать в отношении иностранцев, россиян – в том числе, сообщает АТОР.
С 15 августа 2023 года срок действия туристических электронных виз будет составлять 90 дней вместо нынешних 30. Сейчас Вьетнам выдает разрешения на въезд гражданам 80 государств, причем оно действительно только на разовую поездку.
Для жителей стран, имеющих соглашение о безвизовых поездках с Вьетнамом, в том числе и РФ, срок пребывания увеличивается с 15 до 45 дней.
За первые пять месяцев 2023 года Вьетнам принял 4,6 миллиона иностранцев при планировавшихся восьми миллионах. Тем не менее, это лишь 63 процента от допандемийного уровня.
Россияне могут купить недельный тур во Вьетнам на июль за 180 тысяч рублей на двоих. Ковидных ограничений нет, но лететь туда придется с пересадкой. В июле появится прямой рейс "ИрАэро" из Иркутска в Ханой, стоимость билета – от 44 тысяч рублей.
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ТуризмНовости - Туризмкуда можно лететьОтдых на мореВьетнамАссоциация туроператоров России (АТОР)ИрАэро
 
 
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