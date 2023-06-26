https://ria.ru/20230626/vetnam-1880481409.html

Во Вьетнаме меняются правила посещения страны для туристов

Во Вьетнаме меняются правила посещения страны для туристов - РИА Новости, 26.06.2023

Во Вьетнаме меняются правила посещения страны для туристов

Парламент Вьетнама утвердил визовые послабления, которые будут действовать в отношении иностранцев, россиян – в том числе, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:07

2023-06-26T15:07

2023-06-26T15:08

туризм

новости - туризм

куда можно лететь

отдых на море

вьетнам

ассоциация туроператоров россии (атор)

ираэро

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Парламент Вьетнама утвердил визовые послабления, которые будут действовать в отношении иностранцев, россиян – в том числе, сообщает АТОР. С 15 августа 2023 года срок действия туристических электронных виз будет составлять 90 дней вместо нынешних 30. Сейчас Вьетнам выдает разрешения на въезд гражданам 80 государств, причем оно действительно только на разовую поездку.Для жителей стран, имеющих соглашение о безвизовых поездках с Вьетнамом, в том числе и РФ, срок пребывания увеличивается с 15 до 45 дней.За первые пять месяцев 2023 года Вьетнам принял 4,6 миллиона иностранцев при планировавшихся восьми миллионах. Тем не менее, это лишь 63 процента от допандемийного уровня.Россияне могут купить недельный тур во Вьетнам на июль за 180 тысяч рублей на двоих. Ковидных ограничений нет, но лететь туда придется с пересадкой. В июле появится прямой рейс "ИрАэро" из Иркутска в Ханой, стоимость билета – от 44 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230625/tseny-1880333956.html

вьетнам

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, куда можно лететь, отдых на море, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), ираэро