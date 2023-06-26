https://ria.ru/20230626/veteran-1880478888.html
В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате
В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате - РИА Новости, 26.06.2023
В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате
Ветеран Великой Отечественной войны, которого забрали из частного пансионата в Новосибирске с гематомами, скончался, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:58
2023-06-26T14:58
2023-06-26T15:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
александр бастрыкин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, которого забрали из частного пансионата в Новосибирске с гематомами, скончался, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Новосибирской области. В середине июня в СМИ появилась информация об избиении 98-летнего ветерана в одном из пансионатов Новосибирска. Проверку оказания медпомощи в учреждении организовали Росздравнадзор и Следственный комитет. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Сегодня дочь подтвердила его смерть", - сообщила собеседница агентства. По версии следствия, с марта по май 2023 года сотрудники общества с ограниченной ответственностью оказывали социальные услуги пожилому мужчине по проживанию в частном пансионате в Октябрьском районе города Новосибирска, "не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html
https://ria.ru/20200625/1573447050.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Александр Бастрыкин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате
В Новосибирске умер ветеран, которого забрали из пансионата в Новосибирске с травмами