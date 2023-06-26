https://ria.ru/20230626/veteran-1880478888.html

В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате

В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате - РИА Новости, 26.06.2023

В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате

Ветеран Великой Отечественной войны, которого забрали из частного пансионата в Новосибирске с гематомами, скончался, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:58

2023-06-26T14:58

2023-06-26T15:00

происшествия

новосибирск

россия

новосибирская область

александр бастрыкин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, которого забрали из частного пансионата в Новосибирске с гематомами, скончался, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Новосибирской области. В середине июня в СМИ появилась информация об избиении 98-летнего ветерана в одном из пансионатов Новосибирска. Проверку оказания медпомощи в учреждении организовали Росздравнадзор и Следственный комитет. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Сегодня дочь подтвердила его смерть", - сообщила собеседница агентства. По версии следствия, с марта по май 2023 года сотрудники общества с ограниченной ответственностью оказывали социальные услуги пожилому мужчине по проживанию в частном пансионате в Октябрьском районе города Новосибирска, "не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html

https://ria.ru/20200625/1573447050.html

новосибирск

россия

новосибирская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф)