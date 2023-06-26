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В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате - РИА Новости, 26.06.2023
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14:58 26.06.2023 (обновлено: 15:00 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/veteran-1880478888.html
В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате
В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате - РИА Новости, 26.06.2023
В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате
Ветеран Великой Отечественной войны, которого забрали из частного пансионата в Новосибирске с гематомами, скончался, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:58
2023-06-26T15:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
александр бастрыкин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, которого забрали из частного пансионата в Новосибирске с гематомами, скончался, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Новосибирской области. В середине июня в СМИ появилась информация об избиении 98-летнего ветерана в одном из пансионатов Новосибирска. Проверку оказания медпомощи в учреждении организовали Росздравнадзор и Следственный комитет. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Сегодня дочь подтвердила его смерть", - сообщила собеседница агентства. По версии следствия, с марта по май 2023 года сотрудники общества с ограниченной ответственностью оказывали социальные услуги пожилому мужчине по проживанию в частном пансионате в Октябрьском районе города Новосибирска, "не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Александр Бастрыкин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске умер ветеран, которого, вероятно, избили в пансионате

В Новосибирске умер ветеран, которого забрали из пансионата в Новосибирске с травмами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, которого забрали из частного пансионата в Новосибирске с гематомами, скончался, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Новосибирской области.
В середине июня в СМИ появилась информация об избиении 98-летнего ветерана в одном из пансионатов Новосибирска. Проверку оказания медпомощи в учреждении организовали Росздравнадзор и Следственный комитет. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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"Сегодня дочь подтвердила его смерть", - сообщила собеседница агентства.
По версии следствия, с марта по май 2023 года сотрудники общества с ограниченной ответственностью оказывали социальные услуги пожилому мужчине по проживанию в частном пансионате в Октябрьском районе города Новосибирска, "не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская областьАлександр БастрыкинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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