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Россия и Белоруссия не обсуждают вопрос единой валюты, заявил посол - РИА Новости, 26.06.2023
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14:53 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/valyuta-1880477462.html
Россия и Белоруссия не обсуждают вопрос единой валюты, заявил посол
Россия и Белоруссия не обсуждают вопрос единой валюты, заявил посол - РИА Новости, 26.06.2023
Россия и Белоруссия не обсуждают вопрос единой валюты, заявил посол
Белоруссия и Россия не рассматривают вопрос о введении единой валюты Союзного государства, вопрос был актуален более 20 лет назад, заявил РИА Новости в первом... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:53
2023-06-26T14:53
россия
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия не рассматривают вопрос о введении единой валюты Союзного государства, вопрос был актуален более 20 лет назад, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Единая валюта – сейчас нет такой темы. Это политический вопрос, который существовал в момент подписания нашего союзного договора в 1999-м году. Но сегодня этой темы нет. И два президента отказались от ее обсуждения. Сейчас она нигде не фигурирует", - сказал посол. По его словам, сейчас у России и Белоруссии крепкие национальные валюты, в которых ведется 85 процентов расчетов в торговле между двумя странами.
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россия, белоруссия, экономика
Россия, Белоруссия, Экономика
Россия и Белоруссия не обсуждают вопрос единой валюты, заявил посол

Посол Крутой: вопрос единой валюты Союзного государства был актуален в 1999 году

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия не рассматривают вопрос о введении единой валюты Союзного государства, вопрос был актуален более 20 лет назад, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"Единая валюта – сейчас нет такой темы. Это политический вопрос, который существовал в момент подписания нашего союзного договора в 1999-м году. Но сегодня этой темы нет. И два президента отказались от ее обсуждения. Сейчас она нигде не фигурирует", - сказал посол.
По его словам, сейчас у России и Белоруссии крепкие национальные валюты, в которых ведется 85 процентов расчетов в торговле между двумя странами.
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