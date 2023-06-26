https://ria.ru/20230626/valyuta-1880477462.html

Россия и Белоруссия не обсуждают вопрос единой валюты, заявил посол

Россия и Белоруссия не обсуждают вопрос единой валюты, заявил посол - РИА Новости, 26.06.2023

Россия и Белоруссия не обсуждают вопрос единой валюты, заявил посол

Белоруссия и Россия не рассматривают вопрос о введении единой валюты Союзного государства, вопрос был актуален более 20 лет назад, заявил РИА Новости в первом... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:53

2023-06-26T14:53

2023-06-26T14:53

россия

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия не рассматривают вопрос о введении единой валюты Союзного государства, вопрос был актуален более 20 лет назад, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Единая валюта – сейчас нет такой темы. Это политический вопрос, который существовал в момент подписания нашего союзного договора в 1999-м году. Но сегодня этой темы нет. И два президента отказались от ее обсуждения. Сейчас она нигде не фигурирует", - сказал посол. По его словам, сейчас у России и Белоруссии крепкие национальные валюты, в которых ведется 85 процентов расчетов в торговле между двумя странами.

https://ria.ru/20230529/valyuta-1874779168.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, экономика