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В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине - РИА Новости, 26.06.2023
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14:41 26.06.2023 (обновлено: 16:45 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/uzurpatsiya-1880474756.html
В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине
В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине - РИА Новости, 26.06.2023
В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране и продолжает незаконно ее удерживать, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:41
2023-06-26T16:45
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране и продолжает незаконно ее удерживать, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Нужно проводить выборы в верховный совет, а раз Зеленский отказывается это делать, то он совершил мятеж, узурпацию власти&quot;, — утверждает он.По словам политолога, президент незаконно продлевает военное положение в стране, из-за которого откладываются любые выборы на Украине, в том числе и президентские, и тем самым он позволяет себе бессрочно оставаться у власти и продолжать навязывать свою диктатуру.Бывший советник Кучмы считает, что жителям Украины пора "навести порядок" в стране и внести изменения в нынешнюю власть.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, youtube
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, YouTube
В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране и продолжает незаконно ее удерживать, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Нужно проводить выборы в верховный совет, а раз Зеленский отказывается это делать, то он совершил мятеж, узурпацию власти", — утверждает он.

По словам политолога, президент незаконно продлевает военное положение в стране, из-за которого откладываются любые выборы на Украине, в том числе и президентские, и тем самым он позволяет себе бессрочно оставаться у власти и продолжать навязывать свою диктатуру.
Бывший советник Кучмы считает, что жителям Украины пора "навести порядок" в стране и внести изменения в нынешнюю власть.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинYouTube
 
 
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