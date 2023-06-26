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В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине
В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине - РИА Новости, 26.06.2023
В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране и продолжает незаконно ее удерживать, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:41
2023-06-26T14:41
2023-06-26T16:45
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране и продолжает незаконно ее удерживать, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Нужно проводить выборы в верховный совет, а раз Зеленский отказывается это делать, то он совершил мятеж, узурпацию власти", — утверждает он.По словам политолога, президент незаконно продлевает военное положение в стране, из-за которого откладываются любые выборы на Украине, в том числе и президентские, и тем самым он позволяет себе бессрочно оставаться у власти и продолжать навязывать свою диктатуру.Бывший советник Кучмы считает, что жителям Украины пора "навести порядок" в стране и внести изменения в нынешнюю власть.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, youtube
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, YouTube
В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине