https://ria.ru/20230626/uzurpatsiya-1880474756.html

В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине

В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине - РИА Новости, 26.06.2023

В Киеве обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране и продолжает незаконно ее удерживать, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:41

2023-06-26T14:41

2023-06-26T16:45

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране и продолжает незаконно ее удерживать, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Нужно проводить выборы в верховный совет, а раз Зеленский отказывается это делать, то он совершил мятеж, узурпацию власти", — утверждает он.По словам политолога, президент незаконно продлевает военное положение в стране, из-за которого откладываются любые выборы на Украине, в том числе и президентские, и тем самым он позволяет себе бессрочно оставаться у власти и продолжать навязывать свою диктатуру.Бывший советник Кучмы считает, что жителям Украины пора "навести порядок" в стране и внести изменения в нынешнюю власть.

https://ria.ru/20230626/katastrofa-1880411990.html

украина

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, youtube