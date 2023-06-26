https://ria.ru/20230626/uzel-1880478755.html

ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР

ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР - РИА Новости, 26.06.2023

ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР

Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии, сообщило в своем телеграм-канале министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:58

2023-06-26T14:58

2023-06-26T15:01

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии, сообщило в своем телеграм-канале министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Ивановка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной, и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - отмечает МО РФ.В целом, по данным Минобороны, российскими военными в течение суток поражены 83 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины