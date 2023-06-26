https://ria.ru/20230626/uzel-1880478755.html
ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР
ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР - РИА Новости, 26.06.2023
ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии, сообщило в своем телеграм-канале министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:58
2023-06-26T14:58
2023-06-26T15:01
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии, сообщило в своем телеграм-канале министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Ивановка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной, и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - отмечает МО РФ.В целом, по данным Минобороны, российскими военными в течение суток поражены 83 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в ДНР