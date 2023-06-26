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ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 26.06.2023 (обновлено: 15:01 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/uzel-1880478755.html
ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР
ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР - РИА Новости, 26.06.2023
ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии, сообщило в своем телеграм-канале министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:58
2023-06-26T15:01
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии, сообщило в своем телеграм-канале министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Ивановка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной, и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - отмечает МО РФ.В целом, по данным Минобороны, российскими военными в течение суток поражены 83 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили узел связи украинских десантников в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии, сообщило в своем телеграм-канале министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Ивановка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной, и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - отмечает МО РФ.
В целом, по данным Минобороны, российскими военными в течение суток поражены 83 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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