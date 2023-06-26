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Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи - РИА Новости, 26.06.2023
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17:07 26.06.2023 (обновлено: 17:08 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880534321.html
Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи
Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи - РИА Новости, 26.06.2023
Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи
Швеция предоставила Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35,5 миллиона долларов, сообщило правительство королевства. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:07
2023-06-26T17:08
в мире
швеция
украина
киев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Швеция предоставила Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35,5 миллиона долларов, сообщило правительство королевства. "Правительство сегодня представляет Украине новый пакет гуманитарной помощи и помощи в восстановлении. Помощь в размере 380 миллионов шведских крон (35,5 миллиона долларов) направлена на удовлетворение наиболее насущных потребностей и подчеркивает важную роль организаций гражданского общества", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства. По словам министра внешней торговли и развития Йохана Форсселла, этот "гуманитарный пакет принесет большую пользу Украине". В июне правительство Швеции приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который, среди прочего, будет включать обучение украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen.
https://ria.ru/20230522/sovet-1873517113.html
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в мире, швеция, украина, киев
В мире, Швеция, Украина, Киев
Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи

Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35,5 миллиона долларов

© iStock.com / Alexander ShapovalovКоролевский Дворец в Стокгольме
Королевский Дворец в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© iStock.com / Alexander Shapovalov
Королевский Дворец в Стокгольме . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Швеция предоставила Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35,5 миллиона долларов, сообщило правительство королевства.
"Правительство сегодня представляет Украине новый пакет гуманитарной помощи и помощи в восстановлении. Помощь в размере 380 миллионов шведских крон (35,5 миллиона долларов) направлена на удовлетворение наиболее насущных потребностей и подчеркивает важную роль организаций гражданского общества", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства.
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По словам министра внешней торговли и развития Йохана Форсселла, этот "гуманитарный пакет принесет большую пользу Украине".
В июне правительство Швеции приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который, среди прочего, будет включать обучение украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen.
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