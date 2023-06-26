https://ria.ru/20230626/ukraina-1880534321.html

Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи

Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи - РИА Новости, 26.06.2023

Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи

Швеция предоставила Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35,5 миллиона долларов, сообщило правительство королевства. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:07

2023-06-26T17:07

2023-06-26T17:08

в мире

швеция

украина

киев

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Швеция предоставила Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35,5 миллиона долларов, сообщило правительство королевства. "Правительство сегодня представляет Украине новый пакет гуманитарной помощи и помощи в восстановлении. Помощь в размере 380 миллионов шведских крон (35,5 миллиона долларов) направлена на удовлетворение наиболее насущных потребностей и подчеркивает важную роль организаций гражданского общества", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства. По словам министра внешней торговли и развития Йохана Форсселла, этот "гуманитарный пакет принесет большую пользу Украине". В июне правительство Швеции приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который, среди прочего, будет включать обучение украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen.

https://ria.ru/20230522/sovet-1873517113.html

https://ria.ru/20230622/aktivy-1879742202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, украина, киев