https://ria.ru/20230626/ukraina-1880534321.html
Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи
Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи - РИА Новости, 26.06.2023
Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи
Швеция предоставила Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35,5 миллиона долларов, сообщило правительство королевства. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:07
2023-06-26T17:07
2023-06-26T17:08
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Швеция предоставила Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35,5 миллиона долларов, сообщило правительство королевства. "Правительство сегодня представляет Украине новый пакет гуманитарной помощи и помощи в восстановлении. Помощь в размере 380 миллионов шведских крон (35,5 миллиона долларов) направлена на удовлетворение наиболее насущных потребностей и подчеркивает важную роль организаций гражданского общества", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства. По словам министра внешней торговли и развития Йохана Форсселла, этот "гуманитарный пакет принесет большую пользу Украине". В июне правительство Швеции приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который, среди прочего, будет включать обучение украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen.
https://ria.ru/20230522/sovet-1873517113.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, украина, киев
В мире, Швеция, Украина, Киев
Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи
Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35,5 миллиона долларов