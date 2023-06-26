https://ria.ru/20230626/ukraina-1880409399.html
В Часове Яре рассказали о ситуации в городе
В Часове Яре рассказали о ситуации в городе - РИА Новости, 26.06.2023
В Часове Яре рассказали о ситуации в городе
Начальник городской военной администрации украинского Часова Яра, который находится недалеко от Артемовска, Сергей Чаус заявил испанской газете Pais, что в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:59
2023-06-26T09:59
2023-06-26T10:24
в мире
россия
артемовск
украина
владимир путин
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Начальник городской военной администрации украинского Часова Яра, который находится недалеко от Артемовска, Сергей Чаус заявил испанской газете Pais, что в последние месяцы ситуация с каждым днем становится "все тяжелее". "В последние месяцы ситуация с каждым днем становится все тяжелее", - заявил Чаус. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230522/vsu-1873395494.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, артемовск, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Артемовск, Украина, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Часове Яре рассказали о ситуации в городе
Власти Часова Яра заявили, что обстановка в городе становится все тяжелее