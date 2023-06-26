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В Часове Яре рассказали о ситуации в городе - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 26.06.2023 (обновлено: 10:24 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880409399.html
В Часове Яре рассказали о ситуации в городе
В Часове Яре рассказали о ситуации в городе - РИА Новости, 26.06.2023
В Часове Яре рассказали о ситуации в городе
Начальник городской военной администрации украинского Часова Яра, который находится недалеко от Артемовска, Сергей Чаус заявил испанской газете Pais, что в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:59
2023-06-26T10:24
в мире
россия
артемовск
украина
владимир путин
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Начальник городской военной администрации украинского Часова Яра, который находится недалеко от Артемовска, Сергей Чаус заявил испанской газете Pais, что в последние месяцы ситуация с каждым днем становится "все тяжелее". "В последние месяцы ситуация с каждым днем становится все тяжелее", - заявил Чаус. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230522/vsu-1873395494.html
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в мире, россия, артемовск, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Артемовск, Украина, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Часове Яре рассказали о ситуации в городе

Власти Часова Яра заявили, что обстановка в городе становится все тяжелее

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Начальник городской военной администрации украинского Часова Яра, который находится недалеко от Артемовска, Сергей Чаус заявил испанской газете Pais, что в последние месяцы ситуация с каждым днем становится "все тяжелее".
"В последние месяцы ситуация с каждым днем становится все тяжелее", - заявил Чаус.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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