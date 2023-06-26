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В Киеве утверждают, что пригласить Украину в НАТО готовы 15 стран - РИА Новости, 26.06.2023
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09:40 26.06.2023 (обновлено: 09:41 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880407289.html
В Киеве утверждают, что пригласить Украину в НАТО готовы 15 стран
В Киеве утверждают, что пригласить Украину в НАТО готовы 15 стран - РИА Новости, 26.06.2023
В Киеве утверждают, что пригласить Украину в НАТО готовы 15 стран
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что 15 стран НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:40
2023-06-26T09:41
в мире
украина
киев
россия
ольга стефанишина
владимир зеленский
джо байден
нато
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что 15 стран НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе готовы поддержать требования Киева о вступлении в альянс, ее слова цитирует украинское издание "Зеркало недели". "Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале, то как минимум 15 баллов есть по тем странам, которые однозначно осознают потребность такого решения. Это вопрос не того, поддерживают они Украину или не поддерживают — все страны поддерживают Украину, все страны пошли на беспрецедентные исторические и политические решения", - цитирует вице-премьера украинское издание "Зеркало недели". По словам Стефанишиной, "подавляющее большинство европейских стран НАТО абсолютно сознательно поддерживают решение о членстве Украины" в альянсе, так как "это является гарантией безопасности". Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230626/zelenskiy-1880383801.html
https://ria.ru/20230622/sholts-1879810033.html
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в мире, украина, киев, россия, ольга стефанишина, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
В Киеве утверждают, что пригласить Украину в НАТО готовы 15 стран

Вице-премьер Украины Стефанишина: пригласить Украину в НАТО готовы 15 стран

© AFP 2023 / Genya SavilovШествие в Киеве
Шествие в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
Шествие в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что 15 стран НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе готовы поддержать требования Киева о вступлении в альянс, ее слова цитирует украинское издание "Зеркало недели".
"Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале, то как минимум 15 баллов есть по тем странам, которые однозначно осознают потребность такого решения. Это вопрос не того, поддерживают они Украину или не поддерживают — все страны поддерживают Украину, все страны пошли на беспрецедентные исторические и политические решения", - цитирует вице-премьера украинское издание "Зеркало недели".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети
Вчера, 05:25
По словам Стефанишиной, "подавляющее большинство европейских стран НАТО абсолютно сознательно поддерживают решение о членстве Украины" в альянсе, так как "это является гарантией безопасности".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шольц неожиданно высказался об Украине и НАТО
22 июня, 14:59
 
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