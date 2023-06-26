https://ria.ru/20230626/ukraina-1880407289.html

В Киеве утверждают, что пригласить Украину в НАТО готовы 15 стран

В Киеве утверждают, что пригласить Украину в НАТО готовы 15 стран - РИА Новости, 26.06.2023

В Киеве утверждают, что пригласить Украину в НАТО готовы 15 стран

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что 15 стран НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:40

2023-06-26T09:40

2023-06-26T09:41

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украина

киев

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ольга стефанишина

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что 15 стран НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе готовы поддержать требования Киева о вступлении в альянс, ее слова цитирует украинское издание "Зеркало недели". "Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале, то как минимум 15 баллов есть по тем странам, которые однозначно осознают потребность такого решения. Это вопрос не того, поддерживают они Украину или не поддерживают — все страны поддерживают Украину, все страны пошли на беспрецедентные исторические и политические решения", - цитирует вице-премьера украинское издание "Зеркало недели". По словам Стефанишиной, "подавляющее большинство европейских стран НАТО абсолютно сознательно поддерживают решение о членстве Украины" в альянсе, так как "это является гарантией безопасности". Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230626/zelenskiy-1880383801.html

https://ria.ru/20230622/sholts-1879810033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, ольга стефанишина, владимир зеленский, джо байден, нато