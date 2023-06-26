В Киеве утверждают, что пригласить Украину в НАТО готовы 15 стран
Вице-премьер Украины Стефанишина: пригласить Украину в НАТО готовы 15 стран
Шествие в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что 15 стран НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе готовы поддержать требования Киева о вступлении в альянс, ее слова цитирует украинское издание "Зеркало недели".
"Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале, то как минимум 15 баллов есть по тем странам, которые однозначно осознают потребность такого решения. Это вопрос не того, поддерживают они Украину или не поддерживают — все страны поддерживают Украину, все страны пошли на беспрецедентные исторические и политические решения", - цитирует вице-премьера украинское издание "Зеркало недели".
По словам Стефанишиной, "подавляющее большинство европейских стран НАТО абсолютно сознательно поддерживают решение о членстве Украины" в альянсе, так как "это является гарантией безопасности".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.