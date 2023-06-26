https://ria.ru/20230626/ucheniya-1880575237.html

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 26.06.2023

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Противодиверсионные учения со стрельбами проходят вечером в понедельник в Севастополе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:03

2023-06-26T20:03

2023-06-26T20:03

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Противодиверсионные учения со стрельбами проходят вечером в понедельник в Севастополе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. "На Южном молу, мысе Херсонес и в Стрелецкой бухте ориентировочно до 20.30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения - ред.) с практической стрельбой", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20230614/ucheniya-1878023627.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь