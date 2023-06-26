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Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 26.06.2023
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Противодиверсионные учения со стрельбами проходят вечером в понедельник в Севастополе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:03
2023-06-26T20:03
2023-06-26T20:03
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Противодиверсионные учения со стрельбами проходят вечером в понедельник в Севастополе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. "На Южном молу, мысе Херсонес и в Стрелецкой бухте ориентировочно до 20.30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения - ред.) с практической стрельбой", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
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михаил развожаев, севастополь
Михаил Развожаев, Севастополь
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Губернатор Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях со стрельбами в Севастополе