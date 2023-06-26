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"Массовый убийца". В США рассказали, чем российская армия остановила ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
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15:12 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/ubiytsa-1880483279.html
"Массовый убийца". В США рассказали, чем российская армия остановила ВСУ
"Массовый убийца". В США рассказали, чем российская армия остановила ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
"Массовый убийца". В США рассказали, чем российская армия остановила ВСУ
Российский беспилотник "Ланцет" стал массовым убийцей военной техники ВСУ, пишет эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:12
2023-06-26T15:12
политика
вооруженные силы украины
сша
россия
беспилотник "ланцет"
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" стал массовым убийцей военной техники ВСУ, пишет эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive.Специалист отметил, что российская армия уверенно обороняется от наступающих украинских сил."Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полета 40 километров и временем автономной работы около 40 минут", — уточнил автор.Он назвал БПЛА, произведенный концерном "Калашников", простой, но смертоносной платформой, массово уничтожающей артиллерию, ПВО и бронетехнику ВСУ.В середине апреля советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для киевских силовиков.
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политика, вооруженные силы украины, сша, россия, беспилотник "ланцет"
Политика, Вооруженные силы Украины, США, Россия, Беспилотник "Ланцет"
"Массовый убийца". В США рассказали, чем российская армия остановила ВСУ

Военный эксперт из США Сучиу назвал российский БПЛА "Ланцет" массовым убийцей техники ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" стал массовым убийцей военной техники ВСУ, пишет эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive.
Специалист отметил, что российская армия уверенно обороняется от наступающих украинских сил.
«
"Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полета 40 километров и временем автономной работы около 40 минут", — уточнил автор.
Он назвал БПЛА, произведенный концерном "Калашников", простой, но смертоносной платформой, массово уничтожающей артиллерию, ПВО и бронетехнику ВСУ.
В середине апреля советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для киевских силовиков.
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