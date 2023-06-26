https://ria.ru/20230626/ubiytsa-1880483279.html

"Массовый убийца". В США рассказали, чем российская армия остановила ВСУ

"Массовый убийца". В США рассказали, чем российская армия остановила ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023

"Массовый убийца". В США рассказали, чем российская армия остановила ВСУ

Российский беспилотник "Ланцет" стал массовым убийцей военной техники ВСУ, пишет эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:12

2023-06-26T15:12

2023-06-26T15:12

политика

вооруженные силы украины

сша

россия

беспилотник "ланцет"

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" стал массовым убийцей военной техники ВСУ, пишет эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive.Специалист отметил, что российская армия уверенно обороняется от наступающих украинских сил."Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полета 40 километров и временем автономной работы около 40 минут", — уточнил автор.Он назвал БПЛА, произведенный концерном "Калашников", простой, но смертоносной платформой, массово уничтожающей артиллерию, ПВО и бронетехнику ВСУ.В середине апреля советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для киевских силовиков.

https://ria.ru/20230619/superkhischnik-1879065649.html

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политика, вооруженные силы украины, сша, россия, беспилотник "ланцет"