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Новосибирск получит 120 новых троллейбусов до конца года, заявил Травников
Новосибирск получит 120 новых троллейбусов до конца года, заявил Травников - РИА Новости, 26.06.2023
Новосибирск получит 120 новых троллейбусов до конца года, заявил Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил областному минфину и мэрии Новосибирска подготовить предложения по продолжению программы обновления... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:13
2023-06-26T11:13
2023-06-26T11:48
новосибирск
новосибирская область
андрей травников
экономика
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НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил областному минфину и мэрии Новосибирска подготовить предложения по продолжению программы обновления троллейбусов в Новосибирске, до конца года город получит 120 единиц, сообщает облправительство. Программа обновления городского троллейбусного парка и перспективы ее продления стали темой обсуждения на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области в понедельник. "В прошлом году удалось сделать подарок горожанам в виде очередной партии новых автобусов. В этом году хотели подарить троллейбусы. По срокам все получается, со стороны финансирования задержек нет. Эту программу выполняем. Предлагаю не останавливаться по троллейбусам, как я понимаю, обновляем только половину, 50%. Готовьте предложения о продолжении программы обновления троллейбусов в городе Новосибирске", – сказал глава региона, обращаясь к областному Минфину и мэрии. Власти пояснили, что на данный момент четыре новых троллейбуса уже доставлены в городское депо, еще один находится в пути. Всего же Новосибирск до конца года получит 120 новых троллейбусов. На площадке предстоящего на этой неделе Сибирского транспортного форума руководители области и города проведут встречу с директором завода, осуществляющего поставки троллейбусов.
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новосибирск, новосибирская область, андрей травников, экономика
Новосибирск, Новосибирская область, Андрей Травников, Экономика
Новосибирск получит 120 новых троллейбусов до конца года, заявил Травников
Губернатор региона Травников: Новосибирск получит 120 новых троллейбусов до конца года
НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил областному минфину и мэрии Новосибирска подготовить предложения по продолжению программы обновления троллейбусов в Новосибирске, до конца года город получит 120 единиц, сообщает облправительство
.
Программа обновления городского троллейбусного парка и перспективы ее продления стали темой обсуждения на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области в понедельник.
"В прошлом году удалось сделать подарок горожанам в виде очередной партии новых автобусов. В этом году хотели подарить троллейбусы. По срокам все получается, со стороны финансирования задержек нет. Эту программу выполняем. Предлагаю не останавливаться по троллейбусам, как я понимаю, обновляем только половину, 50%. Готовьте предложения о продолжении программы обновления троллейбусов в городе Новосибирске", – сказал глава региона, обращаясь к областному Минфину и мэрии.
Власти пояснили, что на данный момент четыре новых троллейбуса уже доставлены в городское депо, еще один находится в пути. Всего же Новосибирск до конца года получит 120 новых троллейбусов. На площадке предстоящего на этой неделе Сибирского транспортного форума руководители области и города проведут встречу с директором завода, осуществляющего поставки троллейбусов.
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