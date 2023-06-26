https://ria.ru/20230626/trevoga-1880379900.html

В Одесской области объявили воздушную тревогу

В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.06.2023

В Одесской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T02:06

2023-06-26T02:06

2023-06-26T02:39

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в 01.55 (совпадает с мск). Местные телеграм-каналы также сообщают о взрывах в Одесской области. Ранее воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях. Местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230625/donetsk-1880360510.html

одесская область

украина

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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф