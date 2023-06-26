https://ria.ru/20230626/transport-1880447971.html

Белоусов рассказал о движении поездов и самолетов на фоне субботних событий

Белоусов рассказал о движении поездов и самолетов на фоне субботних событий - РИА Новости, 26.06.2023

Белоусов рассказал о движении поездов и самолетов на фоне субботних событий

Железнодорожный и авиационный транспорт в России на фоне событий в субботу работал и продолжает работать в штатном режиме, сообщил первый вице-премьер Андрей... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:52

2023-06-26T12:52

2023-06-26T13:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

ржд

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Железнодорожный и авиационный транспорт в России на фоне событий в субботу работал и продолжает работать в штатном режиме, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. "По железнодорожному, авиационному транспорту все работало и продолжает работать в штатном режиме", - сказал Белоусов на совещании главы правительства РФ с вице-премьерами. РЖД в субботу сообщали, что вокзалы работают штатно, поезда – ходят по расписанию. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" заявляла, что работает штатно, все рейсы выполняются в соответствии с расписанием.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, андрей белоусов, ржд, попытка вооруженного мятежа