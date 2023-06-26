Белоусов рассказал о движении поездов и самолетов на фоне субботних событий
Белоусов: железнодорожный и авиатранспорт работал и продолжает работать в штатном режиме
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Железнодорожный и авиационный транспорт в России на фоне событий в субботу работал и продолжает работать в штатном режиме, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"По железнодорожному, авиационному транспорту все работало и продолжает работать в штатном режиме", - сказал Белоусов на совещании главы правительства РФ с вице-премьерами.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.