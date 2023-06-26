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Белоусов рассказал о движении поездов и самолетов на фоне субботних событий - РИА Новости, 26.06.2023
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12:52 26.06.2023 (обновлено: 13:15 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/transport-1880447971.html
Белоусов рассказал о движении поездов и самолетов на фоне субботних событий
Белоусов рассказал о движении поездов и самолетов на фоне субботних событий - РИА Новости, 26.06.2023
Белоусов рассказал о движении поездов и самолетов на фоне субботних событий
Железнодорожный и авиационный транспорт в России на фоне событий в субботу работал и продолжает работать в штатном режиме, сообщил первый вице-премьер Андрей... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:52
2023-06-26T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
ржд
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Железнодорожный и авиационный транспорт в России на фоне событий в субботу работал и продолжает работать в штатном режиме, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. "По железнодорожному, авиационному транспорту все работало и продолжает работать в штатном режиме", - сказал Белоусов на совещании главы правительства РФ с вице-премьерами. РЖД в субботу сообщали, что вокзалы работают штатно, поезда – ходят по расписанию. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" заявляла, что работает штатно, все рейсы выполняются в соответствии с расписанием.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, ржд, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, РЖД, Попытка вооруженного мятежа
Белоусов рассказал о движении поездов и самолетов на фоне субботних событий

Белоусов: железнодорожный и авиатранспорт работал и продолжает работать в штатном режиме

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Железнодорожный и авиационный транспорт в России на фоне событий в субботу работал и продолжает работать в штатном режиме, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"По железнодорожному, авиационному транспорту все работало и продолжает работать в штатном режиме", - сказал Белоусов на совещании главы правительства РФ с вице-премьерами.
РЖД в субботу сообщали, что вокзалы работают штатно, поезда – ходят по расписанию. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" заявляла, что работает штатно, все рейсы выполняются в соответствии с расписанием.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовРЖДПопытка вооруженного мятежа
 
 
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