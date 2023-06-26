Товары и услуги интересуют россиян больше политики, показало исследование
Brand Analytics: товары и услуги интересуют россиян больше военной тематики и политики
Молодая пара у компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Товары и услуги интересуют пользователей русскоязычных социальных сетей больше, чем военная тематика и политика, говорится в исследовании Brand Analytics, с которым ознакомилось РИА Новости.
Авторы проанализировали массив в 312 миллионов русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа с 1 по 14 июня 2023 года. Нейросети разделили поток сообщений на 62 тематики. "С большим отрывом в рейтинге популярных тематик в соцмедиа лидируют "Товары и услуги". На втором месте - "Одежда и обувь", как одна из самых многочисленных товарных групп", - говорится в материалах исследования.
© Brand AnalyticsТоп-15 популярных тематик в соцмедиа 2023
Топ-15 популярных тематик в соцмедиа 2023
© Brand Analytics
1 из 7
© Brand AnalyticsТоп-15 популярных тематик во "ВКонтакте"
Топ-15 популярных тематик во "ВКонтакте"
© Brand Analytics
2 из 7
© Brand AnalyticsТоп-15 популярных тематик в "Telegram"
Топ-15 популярных тематик в "Telegram"
© Brand Analytics
3 из 7
© Brand AnalyticsТоп-15 популярных тематик "YouTube"
Топ-15 популярных тематик "YouTube"
© Brand Analytics
4 из 7
© Brand AnalyticsТоп-15 популярных тематик в "Instagram" (запрещена в РФ как экстремистская)
Топ-15 популярных тематик в "Instagram" (запрещена в РФ как экстремистская)
© Brand Analytics
5 из 7
© Brand AnalyticsТоп-15 популярных тематик в "Однокласниках"
Топ-15 популярных тематик в "Однокласниках"
© Brand Analytics
6 из 7
© Brand AnalyticsТоп-15 популярных тематик в "Дзен"
Топ-15 популярных тематик в "Дзен"
© Brand Analytics
7 из 7
Топ-15 популярных тематик в соцмедиа 2023
© Brand Analytics
1 из 7
Топ-15 популярных тематик во "ВКонтакте"
© Brand Analytics
2 из 7
Топ-15 популярных тематик в "Telegram"
© Brand Analytics
3 из 7
Топ-15 популярных тематик "YouTube"
© Brand Analytics
4 из 7
Топ-15 популярных тематик в "Instagram" (запрещена в РФ как экстремистская)
© Brand Analytics
5 из 7
Топ-15 популярных тематик в "Однокласниках"
© Brand Analytics
6 из 7
Топ-15 популярных тематик в "Дзен"
© Brand Analytics
7 из 7
Главной площадкой для сообщений этой тематики названа сеть "ВКонтакте". Но тематика "Товары и услуги" лидирует также в Telegram и русскоязычном Instagram*. Авторы делают вывод, что пользователи этих сетей активно используют их для ведения бизнеса, в том числе для частных продаж, и для принятия решения о покупках.
Новостная повестка, связанная с СВО, армией и смежными темами тоже волнует многих пользователей - эта рубрика замыкает топ-3 самых популярных тем. На четвертном месте по популярности в социальных медиа оказались вопросы, связанные с поиском работы и сотрудников. А "политика" заняла только пятую строчку рейтинга. Причем политическая тематика оказалась самой популярной в русскоязычной части YouTube и на "Дзене". А пользователей "Одноклассников" больше всего волновала военная тематика.
С небольшим отставанием от политики на шестом месте в общем рейтинге - рубрика "красота". О темах, связанных с бьюти-индустрией, больше всего говорят во "ВКонтакте", Telegram и Instagram*.
Кроме того, в топ-20 популярных тематик: семья и дети, еда и кулинарные рецепты, музыка и культурные события, кино и видеоигры, автомобили и спорт, животные и природа. "Заметим, что духовное здоровье беспокоит людей гораздо больше, чем физическое: тематика "Психология и отношения" - на девятом месте, а "Здоровье и медицина" - двадцатом", - отмечают авторы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.