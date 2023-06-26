https://ria.ru/20230626/tovary-1880407729.html

Товары и услуги интересуют россиян больше политики, показало исследование

Товары и услуги интересуют россиян больше политики, показало исследование - РИА Новости, 26.06.2023

Товары и услуги интересуют россиян больше политики, показало исследование

Товары и услуги интересуют пользователей русскоязычных социальных сетей больше, чем военная тематика и политика, говорится в исследовании Brand Analytics, с... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:41

2023-06-26T09:41

2023-06-26T09:41

общество

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Товары и услуги интересуют пользователей русскоязычных социальных сетей больше, чем военная тематика и политика, говорится в исследовании Brand Analytics, с которым ознакомилось РИА Новости. Авторы проанализировали массив в 312 миллионов русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа с 1 по 14 июня 2023 года. Нейросети разделили поток сообщений на 62 тематики. "С большим отрывом в рейтинге популярных тематик в соцмедиа лидируют "Товары и услуги". На втором месте - "Одежда и обувь", как одна из самых многочисленных товарных групп", - говорится в материалах исследования. Главной площадкой для сообщений этой тематики названа сеть "ВКонтакте". Но тематика "Товары и услуги" лидирует также в Telegram и русскоязычном Instagram*. Авторы делают вывод, что пользователи этих сетей активно используют их для ведения бизнеса, в том числе для частных продаж, и для принятия решения о покупках. Новостная повестка, связанная с СВО, армией и смежными темами тоже волнует многих пользователей - эта рубрика замыкает топ-3 самых популярных тем. На четвертном месте по популярности в социальных медиа оказались вопросы, связанные с поиском работы и сотрудников. А "политика" заняла только пятую строчку рейтинга. Причем политическая тематика оказалась самой популярной в русскоязычной части YouTube и на "Дзене". А пользователей "Одноклассников" больше всего волновала военная тематика. С небольшим отставанием от политики на шестом месте в общем рейтинге - рубрика "красота". О темах, связанных с бьюти-индустрией, больше всего говорят во "ВКонтакте", Telegram и Instagram*. Кроме того, в топ-20 популярных тематик: семья и дети, еда и кулинарные рецепты, музыка и культурные события, кино и видеоигры, автомобили и спорт, животные и природа. "Заметим, что духовное здоровье беспокоит людей гораздо больше, чем физическое: тематика "Психология и отношения" - на девятом месте, а "Здоровье и медицина" - двадцатом", - отмечают авторы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://sn.ria.ru/20230313/professii-1857451679.html

https://ria.ru/20221130/filmy-1835165042.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия