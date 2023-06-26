https://ria.ru/20230626/tokmak-1880405716.html

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 26.06.2023

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области, в городе возникли перебои со светом и связью, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:38

2023-06-26T09:38

2023-06-26T09:38

происшествия

токмак

запорожская область

украина

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области, в городе возникли перебои со светом и связью, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. "Нацисты около 2.20 совершили обстрел Токмака Запорожской области. Зафиксировано попадание в РЭС, из-за чего в городе отмечаются перебои с электроснабжением и связью", - написал Рогов. Токмак регулярно попадает по обстрелы со стороны Украины.

https://ria.ru/20230624/pvo-1880211995.html

токмак

запорожская область

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, токмак, запорожская область, украина, владимир рогов