https://ria.ru/20230626/tokmak-1880405716.html
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 26.06.2023
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области, в городе возникли перебои со светом и связью, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:38
2023-06-26T09:38
2023-06-26T09:38
происшествия
токмак
запорожская область
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области, в городе возникли перебои со светом и связью, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. "Нацисты около 2.20 совершили обстрел Токмака Запорожской области. Зафиксировано попадание в РЭС, из-за чего в городе отмечаются перебои с электроснабжением и связью", - написал Рогов. Токмак регулярно попадает по обстрелы со стороны Украины.
https://ria.ru/20230624/pvo-1880211995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, токмак, запорожская область, украина, владимир рогов
Происшествия, Токмак, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, возникли перебои со светом