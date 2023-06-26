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ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 26.06.2023
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09:38 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/tokmak-1880405716.html
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 26.06.2023
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области, в городе возникли перебои со светом и связью, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:38
2023-06-26T09:38
происшествия
токмак
запорожская область
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области, в городе возникли перебои со светом и связью, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. "Нацисты около 2.20 совершили обстрел Токмака Запорожской области. Зафиксировано попадание в РЭС, из-за чего в городе отмечаются перебои с электроснабжением и связью", - написал Рогов. Токмак регулярно попадает по обстрелы со стороны Украины.
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токмак
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происшествия, токмак, запорожская область, украина, владимир рогов
Происшествия, Токмак, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, возникли перебои со светом

© РИА НовостиПоследствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области, в городе возникли перебои со светом и связью, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
"Нацисты около 2.20 совершили обстрел Токмака Запорожской области. Зафиксировано попадание в РЭС, из-за чего в городе отмечаются перебои с электроснабжением и связью", - написал Рогов.
Токмак регулярно попадает по обстрелы со стороны Украины.
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ПВО ЮВО ВС России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Система ПВО в Запорожской области перехватила ракетный удар ВСУ
24 июня, 16:47
 
ПроисшествияТокмакЗапорожская областьУкраинаВладимир Рогов
 
 
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