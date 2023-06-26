https://ria.ru/20230626/tek-1880455707.html

Новак рассказал о работе ТЭК России в выходные

Новак рассказал о работе ТЭК России в выходные - РИА Новости, 26.06.2023

Новак рассказал о работе ТЭК России в выходные

Топливно-энергетический комплекс РФ в прошедшие выходные отработал в штатном режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе оперативного совещания с... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:26

2023-06-26T13:26

2023-06-26T14:19

россия

тульская область

воронежская область

александр новак

михаил мишустин

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Топливно-энергетический комплекс РФ в прошедшие выходные отработал в штатном режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе оперативного совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным."В минувшие выходные топливно-энергетический комплекс РФ отработал в штатном режиме, не было крупных технологических нарушений, которые могли бы существенно повлиять на работу ТЭК", - сказал Новак."В Ростовской, Липецкой, Тульской областях аварий зафиксировано не было, в Воронежской области было зафиксировано четыре технологических нарушения в электроэнергетической отрасли, повлекших нарушения энергоснабжения 1800 человек. В течение дня оно было восстановлено, потребители получили энергоснабжение", - доложил вице-премьер.Новак также сообщил об одном технологическом нарушении в Воронежской области в нефтяной отрасли. "Это пожар на комбинате "Красное знамя". Это возгорание было ликвидировано в течение суток и также не повлияло никоим образом на энергообеспечение и нефтепродуктообеспечение ", - сообщил вице-премьер.Также он сказал, что были реализованы мероприятия по усилению террористической защиты объектов ТЭК и пропускной режим, дежурный персонал был переведен на круглосуточный режим работы, организовано взаимодействие с оперативными службами и должностными лицами организаций ТЭК в штабном режиме на базе Минэнерго. Особое внимание уделялось усилению безопасности критической информационной инфраструктуры, отметил Новак.В настоящее время, по словам вице-премьера, ТЭК работает в плановом режиме. "Что касается производства основных энергетических продуктов – это нефтепродукты, уголь, добычи нефти, газа – все также соответствует плану", - подчеркнул он, добавив, что идет подготовка к прохождению осеннее-зимнего периода, накапливаются необходимые запасы и осуществляются запланированные ремонты.

https://ria.ru/20230626/infrastruktura-1880449132.html

https://ria.ru/20230626/transport-1880447971.html

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россия, тульская область, воронежская область, александр новак, михаил мишустин, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), попытка вооруженного мятежа