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Новак рассказал о работе ТЭК России в выходные - РИА Новости, 26.06.2023
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13:26 26.06.2023 (обновлено: 14:19 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/tek-1880455707.html
Новак рассказал о работе ТЭК России в выходные
Новак рассказал о работе ТЭК России в выходные - РИА Новости, 26.06.2023
Новак рассказал о работе ТЭК России в выходные
Топливно-энергетический комплекс РФ в прошедшие выходные отработал в штатном режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе оперативного совещания с... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:26
2023-06-26T14:19
россия
тульская область
воронежская область
александр новак
михаил мишустин
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Топливно-энергетический комплекс РФ в прошедшие выходные отработал в штатном режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе оперативного совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным."В минувшие выходные топливно-энергетический комплекс РФ отработал в штатном режиме, не было крупных технологических нарушений, которые могли бы существенно повлиять на работу ТЭК", - сказал Новак."В Ростовской, Липецкой, Тульской областях аварий зафиксировано не было, в Воронежской области было зафиксировано четыре технологических нарушения в электроэнергетической отрасли, повлекших нарушения энергоснабжения 1800 человек. В течение дня оно было восстановлено, потребители получили энергоснабжение", - доложил вице-премьер.Новак также сообщил об одном технологическом нарушении в Воронежской области в нефтяной отрасли. "Это пожар на комбинате "Красное знамя". Это возгорание было ликвидировано в течение суток и также не повлияло никоим образом на энергообеспечение и нефтепродуктообеспечение ", - сообщил вице-премьер.Также он сказал, что были реализованы мероприятия по усилению террористической защиты объектов ТЭК и пропускной режим, дежурный персонал был переведен на круглосуточный режим работы, организовано взаимодействие с оперативными службами и должностными лицами организаций ТЭК в штабном режиме на базе Минэнерго. Особое внимание уделялось усилению безопасности критической информационной инфраструктуры, отметил Новак.В настоящее время, по словам вице-премьера, ТЭК работает в плановом режиме. "Что касается производства основных энергетических продуктов – это нефтепродукты, уголь, добычи нефти, газа – все также соответствует плану", - подчеркнул он, добавив, что идет подготовка к прохождению осеннее-зимнего периода, накапливаются необходимые запасы и осуществляются запланированные ремонты.
https://ria.ru/20230626/infrastruktura-1880449132.html
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россия, тульская область, воронежская область, александр новак, михаил мишустин, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), попытка вооруженного мятежа
Россия, Тульская область, Воронежская область, Александр Новак, Михаил Мишустин, Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Попытка вооруженного мятежа
Новак рассказал о работе ТЭК России в выходные

Вице-премьер Новак: топливно-энергетический комплекс в выходные отработал в штатном режиме

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Топливно-энергетический комплекс РФ в прошедшие выходные отработал в штатном режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе оперативного совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным.
"В минувшие выходные топливно-энергетический комплекс РФ отработал в штатном режиме, не было крупных технологических нарушений, которые могли бы существенно повлиять на работу ТЭК", - сказал Новак.
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"В Ростовской, Липецкой, Тульской областях аварий зафиксировано не было, в Воронежской области было зафиксировано четыре технологических нарушения в электроэнергетической отрасли, повлекших нарушения энергоснабжения 1800 человек. В течение дня оно было восстановлено, потребители получили энергоснабжение", - доложил вице-премьер.
Новак также сообщил об одном технологическом нарушении в Воронежской области в нефтяной отрасли. "Это пожар на комбинате "Красное знамя". Это возгорание было ликвидировано в течение суток и также не повлияло никоим образом на энергообеспечение и нефтепродуктообеспечение ", - сообщил вице-премьер.
Также он сказал, что были реализованы мероприятия по усилению террористической защиты объектов ТЭК и пропускной режим, дежурный персонал был переведен на круглосуточный режим работы, организовано взаимодействие с оперативными службами и должностными лицами организаций ТЭК в штабном режиме на базе Минэнерго. Особое внимание уделялось усилению безопасности критической информационной инфраструктуры, отметил Новак.
В настоящее время, по словам вице-премьера, ТЭК работает в плановом режиме. "Что касается производства основных энергетических продуктов – это нефтепродукты, уголь, добычи нефти, газа – все также соответствует плану", - подчеркнул он, добавив, что идет подготовка к прохождению осеннее-зимнего периода, накапливаются необходимые запасы и осуществляются запланированные ремонты.
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РоссияТульская областьВоронежская областьАлександр НовакМихаил МишустинЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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