https://ria.ru/20230626/tatarstan-1880579080.html
Глава Татарстана обсудил сотрудничество с фондом "Круг добра"
Глава Татарстана обсудил сотрудничество с фондом "Круг добра" - РИА Новости, 26.06.2023
Глава Татарстана обсудил сотрудничество с фондом "Круг добра"
Фонд "Круг добра" обеспечивает лекарствами в Татарстане порядка 200 детей, вопросы сотрудничества обсуждены на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:29
2023-06-26T20:29
2023-06-26T20:29
республика татарстан
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 26 июн – РИА Новости. Фонд "Круг добра" обеспечивает лекарствами в Татарстане порядка 200 детей, вопросы сотрудничества обсуждены на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления фонда Александром Ткаченко, сообщает пресс-служба главы региона. "Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления фонда "Круг добра" Александром Ткаченко… В ходе беседы Рустам Минниханов и Александр Ткаченко обсудили вопросы сотрудничества Татарстана и фонда "Круг добра", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время фонд "Круг добра" одобрил заявки для оказания помощи в получении лекарственных препаратов и медицинских изделий для 210 пациентов в Татарстане по 20 нозологиям. Фонд "Круг добра" активно сотрудничает с министерством здравоохранения Татарстана по самым разным вопросам, касающихся оперативного и качественного использования дополнительного механизма лекарственного обеспечения за счет средств фонда. Единым получателем лекарственных препаратов и медицинских изделий, поставляемых фондом, определено региональное ГУП "Медицинская техника и фармация Татарстана". Только за 5,5 месяца текущего года фонд направил в Татарстан лекарственных препаратов и медицинских изделий почти на 1,3 миллиарда рублей. Всего республикой получено в 2021-2023 годах препаратов и изделий на сумму около 3,5 миллиарда рублей. "Круг добра" создан указом президента России в 2021 году. Основные задачи фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации. Сейчас у фонда 7,3 тысячи подопечных из всех регионов РФ, в том числе 23 подопечных – из новых регионов. Закупается 54 наименования дорогостоящих лекарственных препаратов, девять видов медицинских изделий, два вида технических средств реабилитации, оплачивается восемь видов помощи. На помощь детям с 2021 года фондом направлен 171 миллиард рублей.
https://ria.ru/20230622/gosoboronzakaz-1879825355.html
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россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Глава Татарстана обсудил сотрудничество с фондом "Круг добра"
Глава Татарстана Минниханов обсудил сотрудничество с фондом "Круг добра"
КАЗАНЬ, 26 июн – РИА Новости. Фонд "Круг добра" обеспечивает лекарствами в Татарстане порядка 200 детей, вопросы сотрудничества обсуждены на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления фонда Александром Ткаченко, сообщает пресс-служба главы региона.
"Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления фонда "Круг добра" Александром Ткаченко… В ходе беседы Рустам Минниханов и Александр Ткаченко обсудили вопросы сотрудничества Татарстана и фонда "Круг добра", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время фонд "Круг добра" одобрил заявки для оказания помощи в получении лекарственных препаратов и медицинских изделий для 210 пациентов в Татарстане по 20 нозологиям.
Фонд "Круг добра" активно сотрудничает с министерством здравоохранения Татарстана по самым разным вопросам, касающихся оперативного и качественного использования дополнительного механизма лекарственного обеспечения за счет средств фонда. Единым получателем лекарственных препаратов и медицинских изделий, поставляемых фондом, определено региональное ГУП "Медицинская техника и фармация Татарстана".
Только за 5,5 месяца текущего года фонд направил в Татарстан лекарственных препаратов и медицинских изделий почти на 1,3 миллиарда рублей. Всего республикой получено в 2021-2023 годах препаратов и изделий на сумму около 3,5 миллиарда рублей.
"Круг добра" создан указом президента России в 2021 году. Основные задачи фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации.
Сейчас у фонда 7,3 тысячи подопечных из всех регионов РФ, в том числе 23 подопечных – из новых регионов. Закупается 54 наименования дорогостоящих лекарственных препаратов, девять видов медицинских изделий, два вида технических средств реабилитации, оплачивается восемь видов помощи. На помощь детям с 2021 года фондом направлен 171 миллиард рублей.
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