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Ефимов: восемь объектов образования построят в ТиНАО по договорам участия - РИА Новости, 26.06.2023
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13:17 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/stroyobekty-1880082501.html
Ефимов: восемь объектов образования построят в ТиНАО по договорам участия
Ефимов: восемь объектов образования построят в ТиНАО по договорам участия - РИА Новости, 26.06.2023
Ефимов: восемь объектов образования построят в ТиНАО по договорам участия
По договорам участия, согласованным городом в мае этого года, инвесторы построят для последующей передачи городу восемь образовательных объектов в ТиНАО,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:17
2023-06-26T13:17
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. По договорам участия, согласованным городом в мае этого года, инвесторы построят для последующей передачи городу восемь образовательных объектов в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Образовательные учреждения, которые в период с 2023 по 2028 год появятся в двух поселениях Новомосковского административного округа, смогут принять около пяти тысяч учеников и воспитанников. Инвестиции в проекты составят свыше 12,5 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, четыре детсада, две школы и один образовательный комплекс будут построены в поселении Московском вблизи деревни Саларьево. Еще один образовательный комплекс, включающий школу и детский сад, появится в поселении Внуковском рядом с деревней Рассказовка.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: восемь объектов образования построят в ТиНАО по договорам участия

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. По договорам участия, согласованным городом в мае этого года, инвесторы построят для последующей передачи городу восемь образовательных объектов в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Образовательные учреждения, которые в период с 2023 по 2028 год появятся в двух поселениях Новомосковского административного округа, смогут принять около пяти тысяч учеников и воспитанников. Инвестиции в проекты составят свыше 12,5 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, четыре детсада, две школы и один образовательный комплекс будут построены в поселении Московском вблизи деревни Саларьево. Еще один образовательный комплекс, включающий школу и детский сад, появится в поселении Внуковском рядом с деревней Рассказовка.
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