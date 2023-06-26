https://ria.ru/20230626/stroyobekty-1880082501.html

Ефимов: восемь объектов образования построят в ТиНАО по договорам участия

Ефимов: восемь объектов образования построят в ТиНАО по договорам участия - РИА Новости, 26.06.2023

Ефимов: восемь объектов образования построят в ТиНАО по договорам участия

По договорам участия, согласованным городом в мае этого года, инвесторы построят для последующей передачи городу восемь образовательных объектов в ТиНАО,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:17

2023-06-26T13:17

2023-06-26T13:17

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. По договорам участия, согласованным городом в мае этого года, инвесторы построят для последующей передачи городу восемь образовательных объектов в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Образовательные учреждения, которые в период с 2023 по 2028 год появятся в двух поселениях Новомосковского административного округа, смогут принять около пяти тысяч учеников и воспитанников. Инвестиции в проекты составят свыше 12,5 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, четыре детсада, две школы и один образовательный комплекс будут построены в поселении Московском вблизи деревни Саларьево. Еще один образовательный комплекс, включающий школу и детский сад, появится в поселении Внуковском рядом с деревней Рассказовка.

https://realty.ria.ru/20230615/krt-1878371832.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва