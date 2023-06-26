Ефимов: восемь объектов образования построят в ТиНАО по договорам участия
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. По договорам участия, согласованным городом в мае этого года, инвесторы построят для последующей передачи городу восемь образовательных объектов в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Образовательные учреждения, которые в период с 2023 по 2028 год появятся в двух поселениях Новомосковского административного округа, смогут принять около пяти тысяч учеников и воспитанников. Инвестиции в проекты составят свыше 12,5 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, четыре детсада, две школы и один образовательный комплекс будут построены в поселении Московском вблизи деревни Саларьево. Еще один образовательный комплекс, включающий школу и детский сад, появится в поселении Внуковском рядом с деревней Рассказовка.