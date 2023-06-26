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Воробьев: строительство детской больницы в Подмосковье идет с опережением - РИА Новости, 26.06.2023
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Новости Подмосковья
 
13:42 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/stroitelstvo-1880457579.html
Воробьев: строительство детской больницы в Подмосковье идет с опережением
Воробьев: строительство детской больницы в Подмосковье идет с опережением - РИА Новости, 26.06.2023
Воробьев: строительство детской больницы в Подмосковье идет с опережением
Строительство первого в Подмосковье детского многопрофильного госпиталя в Красногорске завершат почти на год раньше указанного срока, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:42
2023-06-26T13:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
красногорск
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Строительство первого в Подмосковье детского многопрофильного госпиталя в Красногорске завершат почти на год раньше указанного срока, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Инспектировали в очередной раз детский госпиталь с нашими строителями. Идем с опережением графика – почти на год. Это очень серьезная работа. Здесь, естественно, будет большое приемное отделение, первичное звено, ну и, конечно, все, что касается высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи. 28 направлений по всем самым востребованным профилям… У нас в Подмосковье не было специализированной детской больницы, госпиталя. Здесь - больше 100 тысяч квадратных метров", - сказал Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, завершить работы планируют в марте 2024 года. По завершении строительства больница сможет оказывать бесплатную медицинскую помощь более 15 тысячам детей из Подмосковья и других регионов. "Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье, что позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов и улучшить доступность и качество медицинской помощи. Ежегодно по ОМС ее смогут там получать более 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов. Мощность детской областной больницы - 420 коек. В ней расположится консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных", - отмечается в пресс-релизе. На данный момент готовность больницы – 70%, сообщили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Красногорск

Воробьев: строительство детской больницы в Подмосковье идет с опережением

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на строительной площадке детской областной больницы в Красногорске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на строительной площадке детской областной больницы в Красногорске - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на строительной площадке детской областной больницы в Красногорске
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Строительство первого в Подмосковье детского многопрофильного госпиталя в Красногорске завершат почти на год раньше указанного срока, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Инспектировали в очередной раз детский госпиталь с нашими строителями. Идем с опережением графика – почти на год. Это очень серьезная работа. Здесь, естественно, будет большое приемное отделение, первичное звено, ну и, конечно, все, что касается высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи. 28 направлений по всем самым востребованным профилям… У нас в Подмосковье не было специализированной детской больницы, госпиталя. Здесь - больше 100 тысяч квадратных метров", - сказал Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
По данным ведомства, завершить работы планируют в марте 2024 года. По завершении строительства больница сможет оказывать бесплатную медицинскую помощь более 15 тысячам детей из Подмосковья и других регионов.
"Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье, что позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов и улучшить доступность и качество медицинской помощи. Ежегодно по ОМС ее смогут там получать более 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов. Мощность детской областной больницы - 420 коек. В ней расположится консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных", - отмечается в пресс-релизе.
На данный момент готовность больницы – 70%, сообщили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКрасногорск
 
 
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