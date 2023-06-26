https://ria.ru/20230626/stroitelstvo-1880457579.html

Воробьев: строительство детской больницы в Подмосковье идет с опережением

Воробьев: строительство детской больницы в Подмосковье идет с опережением - РИА Новости, 26.06.2023

Воробьев: строительство детской больницы в Подмосковье идет с опережением

Строительство первого в Подмосковье детского многопрофильного госпиталя в Красногорске завершат почти на год раньше указанного срока, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:42

2023-06-26T13:42

2023-06-26T13:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

красногорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880459559_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_4f6a1bf4b64a39cfae1dc05a2d50e968.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Строительство первого в Подмосковье детского многопрофильного госпиталя в Красногорске завершат почти на год раньше указанного срока, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Инспектировали в очередной раз детский госпиталь с нашими строителями. Идем с опережением графика – почти на год. Это очень серьезная работа. Здесь, естественно, будет большое приемное отделение, первичное звено, ну и, конечно, все, что касается высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи. 28 направлений по всем самым востребованным профилям… У нас в Подмосковье не было специализированной детской больницы, госпиталя. Здесь - больше 100 тысяч квадратных метров", - сказал Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, завершить работы планируют в марте 2024 года. По завершении строительства больница сможет оказывать бесплатную медицинскую помощь более 15 тысячам детей из Подмосковья и других регионов. "Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье, что позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов и улучшить доступность и качество медицинской помощи. Ежегодно по ОМС ее смогут там получать более 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов. Мощность детской областной больницы - 420 коек. В ней расположится консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных", - отмечается в пресс-релизе. На данный момент готовность больницы – 70%, сообщили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20230622/mosoblduma-1879782423.html

московская область (подмосковье)

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск