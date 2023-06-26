https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880583650.html

Из Тольятти в зону спецоперации доставили емкости для воды и полевые бани

Из Тольятти в зону спецоперации доставили емкости для воды и полевые бани - РИА Новости, 26.06.2023

Из Тольятти в зону спецоперации доставили емкости для воды и полевые бани

Гуманитарный груз из города Тольятти Самарской области, в составе которого емкости для воды, маскировочные сети, стройматериалы, полевые бани, медикаменты и... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:09

2023-06-26T21:09

2023-06-26T21:11

надежные люди

общество

тольятти

самарская область

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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Гуманитарный груз из города Тольятти Самарской области, в составе которого емкости для воды, маскировочные сети, стройматериалы, полевые бани, медикаменты и средства гигиены, доставлен в зону специальной военной операции, сообщил глава города Николай Ренц. "Вот уже в 26-й раз мы отправили в зону СВО большой конвой с дополнительным обеспечением для наших земляков... В этот раз конвой выдвинулся в 45-й полк и доставил емкости для питьевой и технической воды, маскировочные сети, стройматериалы, полевые бани, бензопилы и цепи к ним, масла, огнетушители, печи, предметы обихода, медикаменты, средства гигиены и, конечно, личные посылки - всё, о чём попросили нас наши ребята", - написал Ренц в своем телеграм-канале. Он поблагодарил компанию "АвтоВАЗтранс" за обеспечение перевозки груза, а также городской штаб поддержки военнослужащих и их семей, все волонтерские объединения, ветеранские, военно-патриотические и общественные организации, все предприятия, организации, трудовые коллективы и неравнодушных жителей Тольятти - за сбор помощи бойцам на передовой. "Низкий поклон нашим бойцам, спасибо за доблесть и отвагу! Мы и впредь будем обеспечивать вам поддержку и надёжный тыл. Тольятти гордится вами", - добавил глава города.

https://ria.ru/20230410/pomosch-1870112164.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тольятти, самарская область