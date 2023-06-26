https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880480445.html
Киев потерял до 35 человек на Херсонском направлении
Киев потерял до 35 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.06.2023
Киев потерял до 35 человек на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и склад боеприпасов,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:02
2023-06-26T15:02
2023-06-26T15:02
специальная военная операция на украине
киев
россия
херсонская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875288780_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_5337801d1ac2a2726d24dd97e8836ea7.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы "Мста-Б". В районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230626/sklady-1880478070.html
киев
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875288780_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a9dcf0bc45dc8a39c8e99bc5c5f6e95f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Херсонская область , Безопасность
Киев потерял до 35 человек на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении Киев потерял до 35 человек и склад боеприпасов