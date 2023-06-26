https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880480445.html

Киев потерял до 35 человек на Херсонском направлении

Киев потерял до 35 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.06.2023

Киев потерял до 35 человек на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и склад боеприпасов,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:02

2023-06-26T15:02

2023-06-26T15:02

специальная военная операция на украине

киев

россия

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы "Мста-Б". В районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230626/sklady-1880478070.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, херсонская область , безопасность