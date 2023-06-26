https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880477574.html
В Минобороны сообщили о попытках наступления ВСУ на трех направлениях
В Минобороны сообщили о попытках наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 26.06.2023
В Минобороны сообщили о попытках наступления ВСУ на трех направлениях
В течение прошедших суток ВСУ продолжили попытки наступательных действия на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:53
2023-06-26T14:53
2023-06-26T15:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В течение прошедших суток ВСУ продолжили попытки наступательных действия на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь (ДНР). На запорожском направлении у Работино отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады Украины. Кроме того, в районе Мирного пресечена деятельность украинской ДРГ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Минобороны сообщили о попытках наступления ВСУ на трех направлениях
Минобороны: ВСУ пытались наступать на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком направлениях