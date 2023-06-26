https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880477574.html

В Минобороны сообщили о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

В Минобороны сообщили о попытках наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 26.06.2023

В Минобороны сообщили о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

В течение прошедших суток ВСУ продолжили попытки наступательных действия на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:53

2023-06-26T14:53

2023-06-26T15:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В течение прошедших суток ВСУ продолжили попытки наступательных действия на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь (ДНР). На запорожском направлении у Работино отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады Украины. Кроме того, в районе Мирного пресечена деятельность украинской ДРГ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, донецкая народная республика